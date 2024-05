ASUS ROG Ally X. Poznaliśmy cenę nowej konsoli

Nie mamy dobrych wieści dla osób czekających na nową odsłonę ASUS ROG Ally. Wygląda na to, że tegoroczny model będzie znacznie droższy.

Nie jest żadną tajemnicą, że ASUS szykuje się do wydania kolejnej konsoli przenośnej. Tajwańczycy już zdradzili nawet oficjalnie kilka szczegółów na temat ROG Ally X, ale jeszcze nie wszystkie karty zostały odkryte. Najnowszy przeciek potwierdza część specyfikacji oraz zdradza sugerowaną cenę.

Konsola ASUS ROG Ally X będzie aż o 100 dolarów droższa

Nowy tajwański handheld wyjdzie tylko w mocniejszej wersji z układem AMD Ryzen Z1 Extreme, a ekran pozostanie bez zmian - to nadal 7" przy rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To spory zawód, bowiem sporo osób liczyło na upgrade do technologii OLED jak w Steam Decku.

O ile ASUS ROG Ally (2023) dostępny był w wersji podstawowej z SSD o pojemności 512 GB, tak ASUS ROG Ally X ma zaczynać od SSD 1 TB i będzie teraz wspierał nie tylko nośniki M.2 2230, ale i większe M.2 2280.

ASUS ROG Ally X

7" FHD 1080p 120 Hz

AMD Ryzen Z1 Extreme

1TB SSD

Black

$799 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) May 12, 2024

Prócz tego sam ASUS wspominał o przynajmniej 40% większej baterii, większej pamięci RAM (24 lub 32 GB zamiast 16 GB) i poprawionej, bardziej ergonomicznej obudowie w kolorze czarnym. I chociaż nigdzie tego nie potwierdzono to mówi się też o wyeliminowaniu problemów z "zabijaniem" kart pamięci microSD.

Sugerowana cena ma wynosić 799 dolarów, a więc będzie o 100 dolarów drożej. To spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że starszy model jest dostępny często na promocjach. Oficjalna prezentacja konsoli nastąpi już na początku czerwca, na tajwańskich targach Computex 2024.

