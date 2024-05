ASUS wyciąga asa z rękawa. Konkurencja może się schować

Planowałeś kupno nowego handhelda? W takim razie warto chwilę poczekać. Na rynek zmierza poprawiona wersja konsoli Tajwańczyków, czyli ASUS ROG Ally X.

Tak jak informowaliśmy Was wczoraj, ASUS uchylił rąbka tajemnicy na temat swojej nowej konsoli przenośnej. Nie jest to jednak kolejna generacja, a bardziej odświeżenie oferty. Mowa o ASUS ROG Ally X, które doczeka się między innymi pojemniejszej baterii, miejsca na większe SSD czy poprawionego slotu kart SD.

Konsola ASUS ROG Ally X pokazana zostanie 2 czerwca

Kluczowe elementy takie jak układ APU czy ekran pozostają bez zmian. Nadal mowa o AMD Ryzen Z1 Extreme (8R/16W, do 5,1 GHz) i matrycy 7" o rozdzielczości Full HD@120 Hz. Mamy jednak dostać więcej pamięci RAM w celu lepszego wykarmienia iGPU. Ile? To pozostaje tajemnicą. Należy jednak zakładać 24 lub 32 GB.

Chociaż Tajwańczycy nie zdradzają pojemności nowego akumulatora, to ma on mieć o przynajmniej 50% większa pojemność. Co to oznacza? Przynajmniej 3 godziny grania, w najbardziej wymagającym scenariuszu. Oczywiście wiąże się to z większą masą konsoli, ale same wymiary maja być zbliżone.

Od teraz zamiast nośników półprzewodnikowych w formacie M.2 2230, użytkownicy będą mogli używać M.2 2280. A więc SSD jak w komputerach stacjonarnych, których jest najwięcej na rynku i są najtańsze. Zaś slot dla kart SD został odsunięty od otworów chłodzenia, co ma wyeliminować problemy z uśmiercaniem pamięci.

ASUS obiecuje również większą naprawialność konsoli, poprawiony D-Pad, zmieniony joystick czy triggery. Wszystko to jednak wiąże się z wyższą ceną, acz oryginalny ASUS ROG Ally (2023) pozostanie w sprzedaży i może liczyć na promocje. Dostaniemy też nowy, czarny kolor obudowy.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: The Verge, oprac. własne