Corsair MP700 PRO SE, czyli bardzo szybki i pojemny SSD

Masz nowy procesor i płytę główną? Szukasz rekordowo wydajnego SSD? W takim razie Corsair ma coś dla Ciebie. Mowa o topowej wydajności.

Zarówno Intel, jak i AMD oferują już od dłuższego czasu procesory obsługujące PCI Express 5.0. Interfejs ten oznacza dwa razy większą przepustowość niż wcześniejsza generacja. Jak na razie ma to największe znaczenie w przypadku nośników półprzewodnikowych, które mogą osiągnąć znacznie wyższe transfery.

Corsair MP700 PRO SE oferuje aż 5 lat gwarancji

A tak się składa, że amerykańska firma Corsair wprowadziła na rynek nowy model. Mowa o tańszym (acz nie tanim) SSD w postaci MP700 Pro SE. Stawia on na sprawdzone podzespoły i topową wydajność.

Corsair MP700 Pro SE to nośnik w formacie M.2 2280, którzy korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 i protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia ze sprawdzonym kontrolerem Phison E26, 232-warstowymi kośćmi 3D TLC NAND od Microna oraz sporą pamięcią podręczną LPDDR4-4266 od SK hynix.

Deklarowana wydajność to do 14 000 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Pierwsze zagraniczne testy potwierdzają dobre wyniki, ale narzekają na wysoki pobór mocy i temperatury.

Corsair MP700 Pro SE dostępny jest w wersjach 2 i 4 TB. Sugerowane ceny w Polsce to kolejno 1519 i 2899 złotych. Producent udziela aż 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych.

Zobacz: Pierwsze konkrety na temat rodziny Intel Panther Lake

Zobacz: Lubisz szybkie samochody? To szykuj się na zmiany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne