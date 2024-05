To już dzisiaj. ASUS pokaże następcę konsoli ROG Ally

ASUS oficjalnie zapowiedział prezentację kolejnej konsoli z serii ROG Ally. Ta odbędzie już dzisiaj (9 maja) wieczorem.

ASUS ROG Ally to jedna z pierwszych, przenośnych konsol z Windowsem, która rzuciła wyzwanie Steam Deckowi. Mowa oczywiście o produktach znanych i dużych firm, bo na rynku już wcześniej nie brakowało też innych propozycji. Chociaż urządzenie zadebiutowało raptem rok temu, to już dzisiaj (9 maja) poznamy następcę, a tak przynajmniej sugeruje ASUS.

ASUS ROG Ally 2

Firma ASUS ogłosiła, że dzisiaj o godzinie 21:00 czasu polskiego odbędzie się prezentacja następnej konsoli z serii ROG Ally. Konferencję będziemy mogli obejrzeć na YouTubie, pod poniższym linkiem. Chociaż nie znamy szczegółów, to możemy mieć pewne podejrzenia co do tego, co konkretnie szykuje tajwańska marka.

Już w styczniu pojawiły się plotki, że ASUS szykuje następcę ROG Ally. Teraz wiemy, że były one prawdziwe. Ale co konkretnie pokaże firma? Obawiam się, że na pełne odświeżenie i prawdziwy model nowej generacji nie mamy co liczyć. Wcześniej mówiło się o urządzeniu z nowym układzie z rodziny AMD Strix Point. Problem polega na tym, że te nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane, więc trudno oczekiwać, aby ASUS zrobił to przed AMD.

Na co w takim razie możemy liczyć? To tylko moje spekulacje, ale przede wszystkim oczekiwałbym lekkiego odświeżenia konsoli. Być może, wzorem Nintendo Switch, otrzymamy wersję z ekranem OLED, który byłby dużym usprawnieniem w porównaniu do poprzednika. Prawdopodobnie urządzenie otrzyma też nowy, lepszy system chłodzenia. Na pewno jest też miejsce na poprawę w kontekście wbudowanego akumulatora i czasu pracy z dala od ładowarki.

Nie można też wykluczyć poprawy pod kątem wydajności, ale jeśli rzeczywiście konsola nie dostanie nowego układu APU, to raczej nie ma co liczyć na nic spektakularnego. Wszystkiego dowiemy się już dzisiaj o godzinie 21:00.

