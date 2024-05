Dane są bezlitosne dla AMD. Gracze wybierają NVIDIĘ

Czy nam się to podoba, czy nie, to dane są dla AMD bezlitosne. Gracze zdecydowanie częściej wybierają karty graficzne NVIDII.

Konkurencja zawsze jest dobra, przynajmniej z perspektywy konsumentów. Jeśli co najmniej dwie firmy zażarcie walczą o portfele użytkowników, to przekłada się to na większą innowacyjność, ale też niższe ceny, a przynajmniej w teorii. Taka konkurencja przydałaby się między innymi na rynku kart graficznych, bo na razie trudno mówić o wyrównanej walce.

NVIDIA daleko przed konkurencją

Wiadomo, że każdy gracz chciałby, aby walka w segmencie kart graficznych była jak najbardziej wyrównana. Konkurencyjne modele trzech producentów, jeśli dołożymy do tego jeszcze Intela, byłyby wymarzoną sytuacją. Niestety, statystyki są pod tym względem bezlitosne. NVIDIA wręcz miażdży konkurencję.

Na początek przyjrzyjmy się statystykom Steama. Platforma opublikowała najnowsze dane za kwiecień 2024 roku. Szczególnie ciekawie prezentują się informacje o najpopularniejszych modelach kart graficznych. W pierwszej dwudziestce znajdziemy zaledwie dwie konstrukcje Intela i jedną AMD. Jakby tego było mało, to w obu przypadkach są to iGPU, czyli zintegrowane karty graficzne. Pozostałe 17 miejsc zajmują modele NVIDII.

Najpopularniejsze wśród graczy wciąż są modele ze średniej i niskiej półki. Czołowe pozycje zajmują kolejno: RTX 3060 (5,55%), GTX 1650 (4,2%), RTX 3060 Ti (3,59%), RTX 2060 (3,5%) oraz RTX 1060 (3,39%). Jak widać, w pierwszej piątce brakuje modeli najnowszej generacji. Dopiero na 8. miejscu znajdziemy RTX-a 4060, ale w wersji laptopowej. Z kolei 11. lokatę zajmuje desktopowy model RTX 4060.

A co z AMD? Jeśli chodzi o tzw. karty dedykowane, to dopiero na 31. miejscu znajduje się Radeon RX 580, czyli karta, która w tym roku obchodzi swoje 7-lecie. W świecie hardware'owym to już wręcz sprzęt retro. Dalszej miejsca zajmują RX 6600, RX 6700 XT, RX 5700 XT oraz RX 570. Gdzie nowa generacja? Dopiero na 59. miejscu jest Radeon RX 7900 XTX z wynikiem na poziomie 0,39%.

Podobnie wygląda to w wielu raportach firm analitycznych. Z danych Jon Peddie Reaserch za czwarty kwartał 2023 roku wynika, że NVIDIA kontroluje w tym momencie aż 80% rynku kart graficznych. AMD może w tym czasie pochwalić się wynikiem 19%, a Intel zaledwie 1%. To pokazuje, że chociaż w teorii te trzy firmy ze sobą konkurują, to w rzeczywistości trudno mówić o realnej walce. Gracze zdecydowanie częściej wybierają karty graficzne z zielonym logo.

Źródło zdjęć: własne, Steam

Źródło tekstu: Steam, Jon Peddie Reaserch