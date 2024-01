ASUS ROG Ally 2 jeszcze w tym roku? Producent się wygadał

ASUS ROG Ally jeszcze w tym roku doczeka się następcy. Nowe doniesienia pochodzą prosto od producenta.

ASUS ROG Ally to jedna z pierwszych "konsol", które trafiły na rynek jako bezpośrednia konkurencja dla Steam Decka. Jak się okazuje, mimo raptem rocznego stażu na rynku producent już szykuje następcę swojego kompaktowego komputera.

ASUS ROG Ally 2 jeszcze w tym roku, ale specyfikacja to tajemnica

Nowa przenośna konsola ASUSa miałaby trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Informację taką przekazał Arnold Su, jeden z wicedyrektorów indyjskiego oddziału firmy. Według jego wypowiedzi nowa platforma w dalszym ciągu ma zachować pełną funkcjonalność systemu Windows, jednak będzie jeszcze bardziej skupiona na graniu. Co dokładnie kryje się za tym enigmatycznym stwierdzeniem? Nie mamy bladego pojęcia.

Niestety Arnold Su nie zdradził żadnych szczegółów na temat specyfikacji nowego modelu ROG Ally. Można przypuszczać, że urządzenie będzie wyposażone w nowe układy APU z rodziny AMD Strix Point, które zadebiutować mają jeszcze w tym roku. Dla nowej konsoli oznaczałoby to wyraźny skok wydajności względem poprzedniczki, związany przede wszystkim ze zwiększeniem liczby rdzeni procesora (4x Zen5 i 8x Zen5c) oraz układu graficznego (16 CU RDNA 3.5). To, w jaki sposób miałoby się to przełożyć na realne możliwości urządzenia, nadal pozostaje w sferze spekulacji.

Warto natomiast zauważyć, że nowy ASUS ROG Ally trafi na znacznie bardziej zatłoczony rynek od swojego poprzednika. Tak jak pierwsza generacja tak naprawdę musiała się obawiać wyłącznie Steam Decka, tak aktualnie większość liczących się producentów ma w swojej obecnej ofercie podobne konsole, takie jak Lenovo Legion Go czy MSI Claw. W tym roku zadebiutować powinna także druga generacja Nintendo Switch, która rywalizować będzie w znacznej mierze o tych samych klientów. Mówiąc krótko, z perspektywy mobilnych graczy szykuje się kilkanaście niesamowicie interesujących miesięcy.

Zobacz: Asus ROG Phone 8 Pro to „wilk w owczej skórze”. Test potwora dla graczy

Zobacz: ASUS ROG Ally – test. Zachwyca, by wkurzyć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Damian Jaroszewski)

Źródło tekstu: VideoCardz, Techclusive