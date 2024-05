Duńczycy twierdzą, że tak wygląda przystępny cenowo luksus

Szukasz uniwersalnych i wygodnych słuchawek, których używać można zarówno z PC, jak i konsolą czy smartfonem? W takim razie warto rozważyć SteelSeries Arctis Nova 5.

Marka SteelSeries obecna na rynku od 2001 roku i specjalizująca się w sprzęcie dla graczy i e-sportowców rozszerzyła właśnie swoje portfolio. Do oferty Duńczyków dołączył nowy zestaw słuchawkowy. Producent opisuje go jako "luksus w przystępnej cenie", chociaż polscy odbiorcą mogą mieć odmienne zdanie.

SteelSeries wycenił swoje słuchawki na 599 złotych

SteelSeries Arctis Nova 5 to bezprzewodowe słuchawki korzystające z 40-milimetrowych przetworników. Mowa o deklarowanym paśmie przenoszenia od 20 do 22 000 Hz, impedancji rzędu 36 Ω, współczynniku zawartości harmonicznych (T.H.D) <1% oraz SPL na poziomie 93 dB SPL/mW przy 1k Hz.

Oczywiście nie zabrakło tutaj wysuwanego mikrofonu, który oferuje dwukierunkową redukcję szumów. Charakteryzuje się on pasmem przenoszenia od 100 do 10 000 Hz, próbkowaniem 32 kHz/16 bit i czułością na poziomie -38 dB. Wbudowany akumulator pozwala na 60 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Opisywane słuchawki współpracują z komputerami z systemem Windows i MacOS, konsolami Sony PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch, smartfonami oraz goglami Oculus Quest 2. Do wyboru jest łączność Bluetooth 5.3 i dedykowany odbiornik 2,4 Ghz pod USB typu C. Jest też opcja szybkiego ładowania

Producent chwali się autorską aplikacją Artis Nova 5 Companion App, która pozwala na szybką zmianę ustawień, konfigurację equalizera czy wybór jednego z ponad 100 dedykowanych do gier profili. Na szczęście na muszlach nie zabrakło też klasycznego, fizycznego sterowania.

Słuchawki SteelSeries Arctis Nova 5 trafiły już do sprzedaży. Sugerowana cena w Polsce to 599 złotych. I chociaż na rynku są droższe modele, to raczej trudno to nazwać "przystępnym luksusem".

Zobacz: AMD wprowadza tańsze procesory. Znamy ich ceny

Zobacz: ASUS ROG Ally X. Poznaliśmy cenę nowej konsoli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SteelSeries

Źródło tekstu: oprac. własne