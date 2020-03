Google dziękuje pracownikom służby zdrowia. Zobacz wzruszający film

Google dziękuje pracownikom służby zdrowia za poświęcenie w imię naszego bezpieczeństwa. Specjalnie dla nich powstał film, podkreślający najważniejsze wyszukiwania.

Aktualna sytuacja na świecie i informacje o problemach służby zdrowia w wielu krajach spowodowały wzrost popularności wyszukiwań związanych z koronawirusem. Są to nie tylko informacje o patogenie i chorobie COVID-19, ale też wskazówki jak można pomóc lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia. Google ujął te hasła w filmie, wzorowanym na podsumowaniach roku w wyszukiwarce.

Zobacz: Google kończy z prima aprilis i przekazuje 800 mln USD na złagodzenie skutków wirusa

Zobacz: Google uruchomił stronę o koronawirusie, ale nie taką, jak opisał Donald Trump

Film został złożony ze scen z filmów opublikowanych na YouTube między innymi przez pracowników służby zdrowia. Jest tu także wyjaśnienie, co oznacza „spłaszczanie krzywej” (rozciąganie zarażeń w czasie, by nie przeciążyć systemu opieki zdrowotnej) i scena z wiadomości, w której do szpitala przekazywane jest wyposażenie dla lekarzy.

Warto zwrócić uwagę na scenę, w której lekarka zdejmuje maskę z twarzy. Doskonale widać odciski na jej skórze, pokazujące, jak szczelnie musi być założona maska, by rzeczywiście chronić przed patogenem. Wcześniej widać sceny z kontroli szczelności masek – do „wiadra” na głowie lekarza wtłaczany jest aspartam (słodzik). Jeśli w ustach czuć słodycz, maska jest źle założona.

Na końcu znalazł się kolejny apel o to, byśmy zostali w domach. W ten sposób możemy pomóc „spłaszczyć krzywą”. Ogromną pomocą dla służby zdrowia jest szczerość – należy informować, jeśli miałeś kontakt z kimś zakażonym koronawirusem lub byłeś w miejscu, gdzie występuje.