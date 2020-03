Google kończy z prima aprilis i przekazuje 800 mln USD na złagodzenie skutków wirusa

Panująca na świecie sytuacja zmusiła Google do rezygnacji z niektórych zwyczajów. W zamian za to, firma przekaże 800 milionów dolarów na łagodzenie skutków koronawirusa dla gospodarki.

Każdego roku Google świętuje prima aprilis, wtedy w różnych usługach koncernu zauważymy przeróżne żarty lub nawiązania do konkretnych rzeczy. Z jeszcze większą pompa świętują to pracownicy poszczególnych działów firmy. Tym razem tego nie będzie, Google postanowił zrezygnować z obchodzenia święta w tym roku. Firma tłumaczy to tym, że nie nastraja do tego obecna sytuacja na świecie.

Równocześnie 800 milionów dolarów zostanie rozdysponowane na wsparcie dla tych (przede wszystkim przedsiębiorców), którzy na własnej skórze odczuli skutki koronawirusa. Największa część z tej puli, bo aż 340 milionów dolarów pójdzie na platformę AdSense i skorzystają z niej małe i średnie firmy. Druga w kolejności jest Światowa Organizacja Zdrowia (250 milionów dolarów). Dwieście milionów dolarów trafi natomiast do organizacji pozarządowych zajmujących się łagodzeniem skutków wirusa.

Źródło tekstu: the verge, android police