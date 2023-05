Elon Musk idzie na wojnę z Microsoftem. Uruchomił prawników

Elon Musk zapowiadał, że pozwie Microsoft i słowa częściowo dotrzymał. Miliarder idzie na wojnę z firmą z Redmond.

Elon Musk w zeszłym miesiącu zapowiedział, że zamierza pozwać Microsoft. Była to odpowiedź miliardera na decyzję firmy z Redmond, która postanowiła zrezygnować z korzystania z API Twittera po wprowadzeniu opłat. Co prawda pozew jeszcze nie został złożony, ale Musk uruchomił już swoich prawników.

Elon Musk na wojnie z Microsoftem

Prawnicy Elona Muska wysłali list do Microsoftu, w którym oskarżają firmę z Redmond o nadużywanie API Twittera. Ich zdaniem w samym 2022 roku odwoływali się oni do API aż 780 mln razy, pozyskując w ten sposób 26 mld tweetów. Miało to być niezgodne z regulaminem, który nakłada limity na wykorzystanie API. Microsoft miał je bez przerwy łamać.

List co prawda nie wspomina o tym, ale sam Musk miesiąc temu napisał w jednym z tweetów, że Microsoft używał nielegalnie pozyskiwane tweety do uczenia swoich modeli AI. Między innymi dlatego Twitter wprowadził opłaty za korzystanie z API w wysokości od 42 do nawet 210 tys. dolarów miesięcznie. Firma z Redmond nie skorzystała z tej oferty i zrezygnowała ze wspierania platformy, a także z kampanii reklamowej w serwisie społecznościowym.

Prawnicy mają mieć też dowody na to, że Microsoft pobierał tweety dla jednego ze swoich rządowych klientów, nie informując o tym Twittera. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, to w tym wypadku również mamy do czynienia ze złamaniem umowy. Dlatego Elon Musk i jego zespół prawny domagają się przeprowadzenia audytu w firmie z Redmond, aby zweryfikować te kwestie.

Firma prawnicza reprezentująca Twittera zadała nam kilka pytań dotyczących naszego wcześniejszego korzystania z bezpłatnego interfejsu API Twittera. Przeanalizujemy te pytania i odpowiednio na nie odpowiemy. Cieszymy się na kontynuację naszej długoterminowej współpracy z firmą.

- napisał Microsoft w swoim oświadczeniu.

Nie można wykluczyć, że sprawa ostatecznie trafi do sądu, który będzie musiał rozstrzygnąć ten spór.

