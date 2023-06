Bing Chat GPT nie tylko w Microsoft Edge

Lubicie ChatGPT w wyszukiwarce Microsoft Bing? Już niedługo nie będziecie skazani wyłącznie na używanie przeglądarki Microsoft Edge.

Należąca do Microsoftu wyszukiwarka Bing ma już 14 lat. Niestety jednak przez lata nie potrafiła ona stać się równorzędnym rywalem dla Google'a. W większości krajów miała maksymalnie 2-3% rynku. Najlepiej było w USA, ale i tam ciężko mówić o sukcesie. Lepiej jest oczywiście, kiedy policzymy wyłącznie komputery. Wtedy Bing osiąga 8% na świecie. A najlepiej, jak policzymy tylko konsole. Nawet wtedy jednak Bing nie wygrywa (na konsolach ma 38% w USA, czyli na swoim najważniejszym rynku).

Sojusz ChatGPT i Microsoft Bing także poza MS Edge

Czatbot Binga zmienił jednak sytuację. Dzięki implementacji ChatGPT do czatu Binga nawet Google wpadł w panikę. Początkowo funkcja miała być dostępna wyłącznie w przeglądarce Microsoft Edge. Nic zatem dziwnego, że aplikacje Edge'a i Binga w Apple App Store dostały drugie życie.

Teraz jednak Microsoft prowadzi testy nad ekspansją czatu Binga do innych przeglądarek. Najpierw zauważyli to niektórzy użytkownicy Reddita, potem potwierdził to Microsoft. Wygląda na to, że użytkownicy Google Chrome, Firefoksa czy Safari już niedługo będą mogli cieszyć się pomocą czatu Bing z wbudowanym ChatGPT.

