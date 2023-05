ChatGPT po europejsku. Nasz kontynent też ma swoje alternatywy

Jakie alternatywy dla ChatGPT? Co zamiast tego? Czy Europa jak zawsze mówi być zależna od USA lub Chin? Na szczęście są europejskie rozwiązania.

Starcoder

Pierwsza propozycja pochodzi z Francji. Odpowiadają za nią CEO Clément Delangue oraz CTO Julien Chaumond. Starcoder jak sama nazwa sugeruje jest pomyślany przede wszystkim jako narzędzie dla programistów. Przede wszystkim powstał jako alternatywa wobec takich rozwiązań jak Amazon CodeWhisper. Zgodnie z zapewnieniami twórców Starcoder potrafi pomóc z 80 różnymi językami programowania.

Neuroflash

Druga propozycja to dzieło Niemców. Neuroflash twierdzi, że jest numerem jeden w Europie pod względem generowania tekstu czy obrazków przez sztuczną inteligencję. Niemcy chwalą się, ze ich rozwiązanie w przeciwieństwie do OpenAI ma za zadanie jedynie wspierać człowieka i rozwijać go. Sztuczna inteligencja w tym przypadku nie ma za zadanie zastępowania człowieka. Neuroflash powstał w marcu 2022 na kilka miesięcy przed usługą ChatGPT.

Aleph Alpha

Aleph Alpha to drugie rozwiązanie rodem z Niemiec. Aleph Alpha z dumą ogłasza, że jest w pełni europejską opcją. Firma chwali się, że jest 100% Made in Europe i wszystkie jej usługi czy pracownicy są tu. Ma to pomóc w budowaniu europejskiej niezależności cyfrowej. Aleph Alpha przede wszystkim chce się wyróżniać jako prawdomówne AI. Główny problem z alternatywami takimi jak ChatGPT to to, że czasami odpowiedzi brzmią sensownie ale... tylko brzmią.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: euronews, wł