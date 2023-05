Milion złotych za pracę ChatGPT. Wrocław oskarża Kielce

Uniwersytet Wrocławski zapłacił milion złotych za dokument, który, jak twierdzi, stworzyła sztuczna inteligencja. Przedstawiciele uczelni wskazują na bezsensowność treści i skopiowane z ich strony opisy.

Uniwersytet Wrocławski od wielu lat rozważa połączenie z Uniwersytetem Medycznym. W celu sprawdzenia czy jest to możliwe i jakie mogą być konsekwencje takiej konsolidacji, zamówiony został specjalny raport. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 5 mln zł na wykonanie analizy. Eksperci, którzy mieli wykonać dokumentu, w zamierzeniu mieli być fachowcami w tej dziedzinie.

Po zorganizowaniu przetargu wybrano najtańszą opcję za około milono złotych. O wykonanie dokumentu poproszono Uniwersytet w Kielcach. Na zrealizowanie zlecenia wyznaczono czas 60 dni. Do konkursu zgłosili się między innymi Polsko-Amerykańska Rada Współpracy oraz Boston Consulting Group. Obie oferty były jednak droższe i wymagały dłuższego czasu na wykonanie badania.

Dokument został oceniony negatywnie

Po przeczytaniu dokumentu stworzonego przez Uniwersytet w Kielcach, dyrektor Instytutu Informatyki, Jerzy Marcinkowski, stwierdził, że jest on słabej jakości. Zaalarmował nawet listownie rektora swojej uczelni, a także senatorów, o tym, że nie może on stanowić wskaźnika do podjęcia decyzji o połączeniu.

Profesor wskazał między innymi, że część materiałów zamieszczonych w dokumencie jest skopiowana ze stron dwóch zainteresowanych podmiotów. Teksty wklejone do dokumentu, umieszczone zostały w przypadkowy sposób, a czasem nawet bezsensowny.

Zarzut użycia sztucznej inteligencji

Uniwersytetowi w Kielcach zarzucono użycie sztucznej inteligencji do stworzenia dokumentu. Jarosław Karpacz, prorektor uczelni, broni jednak dobrego imienia uczelni. Deklaruje, że dokument wykonano z najwyższą staranności, przy zastosowaniu specjalnych metod analizy.

Pomimo zapewnień, profesor Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, zapowiedział utworzenie specjalnego zespół, który ma ocenić autentyczność dokumentu i możliwość użycia sztucznej inteligencji.

