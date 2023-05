Atak na pieniądze Polaków. Klienci PKO BP i Pekao wśród zagrożonych

Fałszywe strony internetowe, tworzone przez oszustów, coraz bardziej przypominają te prawdziwe.

Oszuści stosują różne metody, aby nas oszukać, wyłudzić nasze dane i tym samym ukraść nasze pieniądze. Niestety, ich sposoby są coraz lepsze. Nawet fałszywe strony internetowe, które tworzą, bardziej przypominają te prawdziwe.

Fałszywe strony internetowe

Ataki phishingowe w większości przypadków działają tak samo. Najpierw oszuści masowo wysyłają wiadomości e-mail lub SMS, w których próbują nas nakłonić do kliknięcia przesłanego linku. Ten prowadzi nas do fałszywej strony internetowej, która ma przypominać prawdziwą i wyłudzić nasz dane. Rzecz w tym, że coraz trudniej się przed tym uchronić.

Uwaga! Fałszywe strony tworzone przez cyberprzestępców bardzo często wyglądają jak te oryginalne. W ramach naszej serii prezentujemy kolejne przykłady niebezpiecznych domen, które oszuści wykorzystują w atakach na klientów bankowości elektronicznej. Bądźcie ostrożni i… pic.twitter.com/TH0rCk4pog — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 10, 2023

CSIRT KNF ostrzega, że fałszywe strony internetowe, tworzone przez oszustów, są coraz trudniejsze do rozpoznania. Już nie tylko wyglądają tak samo, ale też mają coraz lepsze adresy, przez co mniej ostrożne osoby mogą się nabrać. W URL takich witryn często pojawiają się nazwy czy to konkretnych instytucji, czy też banków.

Bądźcie ostrożni i pamiętajcie, aby dokładnie sprawdzać adres strony, na której się znajdujecie!

- ostrzega CSIRT KNF.

Tym razem CSIRT KNF zaprezentowało pięć adresów fałszywych stron internetowych, które mają udawać witryny iPKO, ING, Velo Banku, Pekao24 oraz BNP Paribas.

