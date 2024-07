Zakazali Androida. Od września tylko iPhone będzie dozwolony

Microsoft w Chinach zakazuje korzystania z urządzeń z Androidem. Od pracowników żąda, aby przeszli na iPhone'y. Skąd taka decyzja?

Tylko iPhone'y w Microsoft

Firma Microsoft w Chinach żąda od pracowników, aby zaczęli używać iPhone'ów, zamiast urządzeń z Androidem. Zarządzenie ma wejść w życie we wrześniu 2024 roku. Chodzi o względy bezpieczeństwa, pracownicy będą mogli wówczas korzystać z aplikacji ochrony haseł.

Pracownicy korzystający ze smartfonów z systemem Android, w tym chińskich producentów takich jak Huawei i Xiaomi, otrzymają iPhone'y 15. W zakładach pracy już organizowane są zbiórki iPhone'ów.

Podobne działania są organizowane także w Hong Kongu. To co skłoniło do takiej zmiany, jest też fakt, że Google Store nie jest dostępny w Chinach kontynentalnych, ale jest w Hong Kongu. Microsoft zablokował dostęp do witryn, z których do tej pory korzystali użytkownicy Androida.

Microsoft nie ujawnia, ilu pracowników zatrudnia w Chinach. Działa na tamtejszym rynku od 1992 roku i twierdzi, że to jedno z większych centrów badawczych, poza USA, jakie posiada.

Zobacz: Microsoft zamyka podwodne centrum danych. Cel osiągnięty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Farknot Architect / Shutterstock.com

Źródło tekstu: appleinsider.com