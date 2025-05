Wybory 2025: Wciąż nie wiesz, na kogo głosować? Jest prosty sposób

Już za kilka dni pierwsza tura wyborów prezydenckich. Według najnowszego sondażu IBRiS dla Polityki wciąż ponad 6 proc. obywateli nie wie, na kogo oddać swój głos. Jeśli też jesteś w tej grupie lub cały czas się wahasz, to jest pewien sposób, który może ułatwić Ci podjęcie decyzji.

Na kogo głosować w wyborach?

Latarnik Wyborczy to darmowy test, który może wypełnić każdy zainteresowany na dedykowanej do tego stronie internetowej. Robimy to całkowicie anonimowo i bez podawania swoich danych.