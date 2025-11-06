Tech

AMD zmienia śpiewkę. Z początkowej pewności siebie do ostrożności

Czerwoni uzmysłowili sobie wreszcie, że dwóch największych rywali łączących siły to dla nich spore ryzyko. Wbrew pozorom mogą na tym skorzystać konsumenci, gdyż mówi się o walce cenowej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AMD zmienia śpiewkę. Z początkowej pewności siebie do ostrożności

Ogłoszonego niedawno partnerstwa między Intelem a NVIDIĄ nie spodziewał się nikt. Obie firmy połączyły siły w celu tworzenia niestandardowych układów x86 przeznaczonych zarówno dla segmentu centrów danych, jak i komputerów domowych. Niebiescy zaoferują wiedzę związaną z CPU, a Zieloni z GPU. Wartość tej umowy liczona jest w miliardach dolarów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Układy Intel x NVIDIA to jeszcze odległa przyszłość

Oczywiście od razu pojawiły się pytania czy Intel nie porzuci rozwoju własnych układów graficznych. Firma jednak szybko potwierdziła, że plany wydawnicze pozostają bez zmian, a układy Intel ARC  będą nadal rozwijanie. Wiedza NVIDII ma posłużyć do konkurowania z rozwiązaniami APU z wyższej półki, takimi jak seria AMD Ryzen AI MAX.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 7 8700F (OEM) 100-000001590
Procesor AMD Ryzen 7 8700F (OEM) 100-000001590
0 zł
659 zł - najniższa cena
Kup teraz 659 zł
Procesor AMD Ryzen 7 8700F 100-100001590BOX
Procesor AMD Ryzen 7 8700F 100-100001590BOX
0 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Procesor INTEL Core i7-14700K
Procesor INTEL Core i7-14700K
0 zł
1459 zł - najniższa cena
Kup teraz 1459 zł
Advertisement

AMD początkowo było pewne siebie, podkreślając, że ich portfolio produktowe pozostaje silne i konkurencyjne. Jednak w nowszym oświadczeniu firma przyznała, że sojusz Intela i NVIDII może mieć negatywny wpływ na jej działalność. W raporcie finansowym AMD wskazało partnerstwo rywali jako potencjalne ryzyko gospodarcze i strategiczne:

To partnerstwo może prowadzić do wzrostu konkurencji i presji cenowej na nasze produkty, co może znacząco i niekorzystnie wpłynąć na naszą działalność, kondycję finansową oraz marże.

Choć obawy AMD wydają się uzasadnione, warto zauważyć, że wspólne produkty Intela i NVIDII pozostają jeszcze w fazie planów i nie trafią na rynek przez kilka lat. Tymczasem AMD ma już gotowe rozwiązania, dostępne w laptopach i stacjach roboczych na szeroką skalę.

Intel planował rywalizować w tym segmencie dzięki rodzinie Arrow Lake Halo, jednak projekt został anulowany. Według przecieków pierwsze układy klasy Halo z linii Nova Lake-AX mają pojawić się dopiero w latach 2026-2027, natomiast NVIDIA zamierza wprowadzić swoje układy AI PC oparte na serii N1 na bazie architektury ARM w przyszłym roku. W tym samym czasie AMD będzie miało już odświeżoną wersję Strix Halo.

Image
telepolis
amd Intel Nvidia procesor karta graficzna GPU CPU x86
Zródła zdjęć: Shutterstock / jamesonwu1972
Źródła tekstu: CRN, Wccftech, oprac. własne