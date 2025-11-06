AMD zmienia śpiewkę. Z początkowej pewności siebie do ostrożności

Ogłoszonego niedawno partnerstwa między Intelem a NVIDIĄ nie spodziewał się nikt. Obie firmy połączyły siły w celu tworzenia niestandardowych układów x86 przeznaczonych zarówno dla segmentu centrów danych, jak i komputerów domowych. Niebiescy zaoferują wiedzę związaną z CPU, a Zieloni z GPU. Wartość tej umowy liczona jest w miliardach dolarów.

Układy Intel x NVIDIA to jeszcze odległa przyszłość

Oczywiście od razu pojawiły się pytania czy Intel nie porzuci rozwoju własnych układów graficznych. Firma jednak szybko potwierdziła, że plany wydawnicze pozostają bez zmian, a układy Intel ARC będą nadal rozwijanie. Wiedza NVIDII ma posłużyć do konkurowania z rozwiązaniami APU z wyższej półki, takimi jak seria AMD Ryzen AI MAX.

AMD początkowo było pewne siebie, podkreślając, że ich portfolio produktowe pozostaje silne i konkurencyjne. Jednak w nowszym oświadczeniu firma przyznała, że sojusz Intela i NVIDII może mieć negatywny wpływ na jej działalność. W raporcie finansowym AMD wskazało partnerstwo rywali jako potencjalne ryzyko gospodarcze i strategiczne:

To partnerstwo może prowadzić do wzrostu konkurencji i presji cenowej na nasze produkty, co może znacząco i niekorzystnie wpłynąć na naszą działalność, kondycję finansową oraz marże.

Choć obawy AMD wydają się uzasadnione, warto zauważyć, że wspólne produkty Intela i NVIDII pozostają jeszcze w fazie planów i nie trafią na rynek przez kilka lat. Tymczasem AMD ma już gotowe rozwiązania, dostępne w laptopach i stacjach roboczych na szeroką skalę.