AMD zmienia śpiewkę. Z początkowej pewności siebie do ostrożności
Czerwoni uzmysłowili sobie wreszcie, że dwóch największych rywali łączących siły to dla nich spore ryzyko. Wbrew pozorom mogą na tym skorzystać konsumenci, gdyż mówi się o walce cenowej.
Ogłoszonego niedawno partnerstwa między Intelem a NVIDIĄ nie spodziewał się nikt. Obie firmy połączyły siły w celu tworzenia niestandardowych układów x86 przeznaczonych zarówno dla segmentu centrów danych, jak i komputerów domowych. Niebiescy zaoferują wiedzę związaną z CPU, a Zieloni z GPU. Wartość tej umowy liczona jest w miliardach dolarów.
Układy Intel x NVIDIA to jeszcze odległa przyszłość
Oczywiście od razu pojawiły się pytania czy Intel nie porzuci rozwoju własnych układów graficznych. Firma jednak szybko potwierdziła, że plany wydawnicze pozostają bez zmian, a układy Intel ARC będą nadal rozwijanie. Wiedza NVIDII ma posłużyć do konkurowania z rozwiązaniami APU z wyższej półki, takimi jak seria AMD Ryzen AI MAX.
AMD początkowo było pewne siebie, podkreślając, że ich portfolio produktowe pozostaje silne i konkurencyjne. Jednak w nowszym oświadczeniu firma przyznała, że sojusz Intela i NVIDII może mieć negatywny wpływ na jej działalność. W raporcie finansowym AMD wskazało partnerstwo rywali jako potencjalne ryzyko gospodarcze i strategiczne:
To partnerstwo może prowadzić do wzrostu konkurencji i presji cenowej na nasze produkty, co może znacząco i niekorzystnie wpłynąć na naszą działalność, kondycję finansową oraz marże.
Choć obawy AMD wydają się uzasadnione, warto zauważyć, że wspólne produkty Intela i NVIDII pozostają jeszcze w fazie planów i nie trafią na rynek przez kilka lat. Tymczasem AMD ma już gotowe rozwiązania, dostępne w laptopach i stacjach roboczych na szeroką skalę.
Intel planował rywalizować w tym segmencie dzięki rodzinie Arrow Lake Halo, jednak projekt został anulowany. Według przecieków pierwsze układy klasy Halo z linii Nova Lake-AX mają pojawić się dopiero w latach 2026-2027, natomiast NVIDIA zamierza wprowadzić swoje układy AI PC oparte na serii N1 na bazie architektury ARM w przyszłym roku. W tym samym czasie AMD będzie miało już odświeżoną wersję Strix Halo.