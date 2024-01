Włącz to w Windowsie. Jeśli masz smartfon, nie ma lepszej opcji

Microsoft szykuje nowość, która powinna spodobać się wszystkim posiadaczom smartfonów z Androidem.

Microsoft zamierza dodać do Windowsa 11 nową funkcję, która przyda się wszystkim, którzy korzystają z telefonów z Androidem. Na razie jest ona testowana w ramach programu Windows Insider.

Windows wyświetli zdjęcia z Androida

Nowa funkcja polega na wyświetlaniu w Windowsie zdjęć z Androida. Przy odpowiednim połączeniu obu urządzeń każde zrobienie fotografii ma się wyświetlać w pasku powiadomień okienek. Kliknięcie go otworzy narzędzie wycinanie, w którym da się zrobić prostą edycję zdjęcia, a następnie zapisać je na komputerze.

Dzięki tej funkcji będziesz otrzymywać natychmiastowe powiadomienia na komputerze za każdym razem, gdy na urządzeniu z Androidem zostanie zrobione nowe zdjęcie lub zrzut ekranu [...] wprowadzamy możliwość łatwego dostępu i edytowania najnowszych zdjęć i zrzutów ekranu z urządzenia mobilnego z systemem Android w narzędziu Snipping Tool na komputerze.

- informuje Microsoft.

Funkcja jest systematycznie dodawana u wszystkich użytkowników, którzy mają zainstalowanego Windowsa 11 w wersji Insider Preview Build 23619 z kanału deweloperskiego lub Canary. Aby ją włączyć, należy przejść do ustawień Bluetooth, a następnie nadać systemowi uprawnienia do łączenia się ze smartfonem. Z czasem powinna trafić do stabilnej wersji okienek.

Źródło zdjęć: rawf8 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer, oprac. własne