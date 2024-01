Masz taki komputer? Microsoft z automatu włączy na nim swoją aplikację

Microsoft rozpoczął testy nowej funkcji, która na wybranych komputerach będzie automatycznie uruchamiać jedną z aplikacji wraz ze startem systemu.

Microsoft poinformował o uruchomieniu testowo nowej funkcji. W sumie to nawet trudno nazwać to funkcją, bo w systemie Windows 11 jedna z aplikacji zacznie być uruchamiania automatycznie wraz ze startem systemu. Na szczęście dotyczy to wybranych komputerów.

Copilot w Windowsie

Microsoft zamierza automatycznie uruchamiać aplikację Copilot, czyli swojego najnowszego asystenta AI. Stanie się to na wybranych komputerach, a konkretnie urządzeniach z szerokimi ekranami. Firma z Redmond nie precyzuje, o jakie sprzęty dokładnie chodzi, ale możemy się domyślać, że będą to ekrany przynajmniej 21:9 lub i niestandardowych rozdzielczościach.

Dobra informacja jest taka, że na razie działa to tylko w kanale Dev Channel, ale możemy podejrzewać, że z czasem trafi na komputery wszystkich użytkowników. To oczywiście sposób Microsoftu na wepchnięcie nam na siłę nowego asystenta. Podejrzewam, że jeżeli rzeczywiście trafi to do stabilnej wersji Windowsa 11, to wiele osób nie będzie zadowolonych.

Na szczęście da się to też wyłączyć w ustawieniach systemu. Nie zmienia to faktu, że takie siłowe oferowanie Copilot nie jest chyba najlepszym sposobem. Moim zdaniem Microsoft w ten sposób prędzej zniechęci, niż zachęci nowych użytkowników.

