Windows 11 stanął. Pies z kulawą nogą go nie chce

Najnowsze dane na temat popularności poszczególnych wersji systemu Windows nie są zbyt optymistyczne dla Microsoftu. Windows 11 praktycznie stoi w miejscu.

Statcounter opublikowało dane za grudzień 2023 roku na temat popularności poszczególnych wersji systemu operacyjnego Windows. Chociaż jedenastka jest już ponad 2 lata dostępna na komputerach, to wciąż nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem.

Windows 11

Według najnowszych danych Windows 11 znajduje się na mniej więcej co czwartym komputerze, który jest podłączony do Internetu. Jedenastka w grudniu nawet nieco straciła w udziałach i spadła z 26,63 do 26,54 proc. Jest to różnica w ramach błędu pomiarowego, więc można powiedzieć, że w rzeczywistości sytuacja kompletnie nie uległa zmianie.

Nadal największy powodzeniem cieszy się Windows 10, który znajduje się aż na 67,46 proc. komputerów. Warto jednak zaznaczyć, że jego udziału spadły o dokładnie 0,56 pkt proc. w porównaniu z listopadem. Jeśli chodzi o pozostałe wersje, to Windows 7 ma w tym momencie 3,34 proc. rynku, a Windows 8.1, chociaż jest nowszy, tylko 1,66 proc. Z kolei Windows XP to 0,64 proc.

Czemu Windows 11 nie cieszy się powodzeniem wśród użytkowników? Największym problemem wydają się wysokie wymagania systemu. Oficjalnie nie da się go zainstalować na komputerach, które wcale nie są tak stare, aby w teorii nie były w stanie sobie z nim poradzić. Poza tym wydaje się, że to wciąż system mocno problematyczny, a tak przynajmniej wynika z licznych doniesień użytkowników.

