Windows File Recovery - nowe narzędzie Microsoftu do odzyskiwania danych. Ale nie dla każdego.

Microsoft opublikował dziś swoje autorskie narzędzie do odzyskiwania utraconych danych. Z pewnością nie jest dla ogółu. Komu zatem można polecić Windows File Recovery?

Narzędzie to powstało w celu umożliwienia użytkownikom systemów Windows odzyskania przypadkowo skasowanych plików - dotyczy to zarówno wyrzuconych do kosza, który został następnie opróżniony, a także danych znajdujących na sformatowanych partycjach. Obsługuje zarówno dyski, jak i pamięci przenośne (pendrive, karty pamięci, itp.). Wspierane są formaty plików NTFS, exFAT, FAT oraz ReFS. Windows File Recovery to darmowa aplikacja, którą można pobrać z wbudowanego w system Windows 10 sklepu z aplikacjami Microsoftu. Nie mamy tu jednak interfejsu graficznego, a linię komend, co może odstraszyć wielu użytkowników. Tym bardziej, że nie ma wersji polskiej, więc jeśli laik (a takich osób jest znacznie więcej, niż znawców) zobaczy instrukcję:

/r - Segment mode (NTFS only, recovery using file record segments)

/n - Filter search (default or segment mode, wildcards allowed, trailing \ for folder)

/x - Signature mode (recovery using file headers)

/y: - Recover specific extension groups (signature mode only, comma separated)

/# - Displays signature mode extension groups and file types

...to raczej nie będzie mieć pojęcia, co robić z tym fantem.

Poradzi sobie na pewno ktoś, kto ma pewne doświadczenie w obsłudze linii komend i to właśnie takim użytkownikom polecamy to narzędzie. Jest bardzo świeże - udostępniona wersja to nie jest nawet numer 1, ale 0.0.11761.0. Być może w "pełnej" pojawi się bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs. A jeśli chcesz spróbować obecnego wydania, możesz pobrać je tutaj.

