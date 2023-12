240 mln komputerów na śmietnik? To wina Windowsa 11

Eksperci szacują, że nawet 240 mln komputerów może wylądować na śmietniku. To wina wysokich wymagań systemu Windows 11.

Firma analityczna Canalys przewiduje, że nawet 240 mln komputerów może wkrótce trafić na śmietnik. Winny całej sytuacji ma być Microsoft, a konkretnie wysokie wymagania systemu Windows 11.

240 mln komputerów na śmietnik

Chodzi o starsze komputery, które aktualnie działają na systemie operacyjnym Windows 10. Microsoft wkrótce, bo już w 2025 roku, zakończy wsparcie dla dziesiątki. Najbardziej zdesperowani będą mogli zapłacić za wydłużone aktualizacje aż do 2028 roku, ale trudno się spodziewać, aby zwykli użytkownicy zdecydowali się na taki krok.

Tymczasem duża część z tych komputerów nie spełnia wymagań systemu Windows 11, więc po 2025 roku korzystanie z nich może być potencjalnie niebezpieczne. Dlatego mogą wylądować na śmietniku. Według szacunków może tak się stać w przypadku aż 240 mln PC-tów, które wygenerują 480 mln kg elektroodpadów. To liczba porównywalna z 320 tys. elektrycznych samochodów.

Decyzja Microsoftu pogłębi problem związany z odpadami elektronicznymi w branży i uwydatni rolę dostawców systemów operacyjnych w udostępnianiu modeli IT o obiegu zamkniętym. System Windows 11 firmy Microsoft wesprze borykający się z trudnościami rynek komputerów osobistych, gdy klienci przygotowują się na kolejny cykl odświeżania, ale zakończenie wsparcia dla systemu Windows 10 może uniemożliwić setkom milionów urządzeń drugie życie, przez co wiele z nich może wylądować na wysypisku śmieci.

- pisze Canalys w swoim raporcie.

Posiadacze starszych komputerów będą mieli tak naprawdę trzy możliwości. Pierwsza to korzystanie z systemu operacyjnego, który nie jest już wspierany, a przez to może być niebezpieczny. Druga, to instalacja alternatywnego oprogramowania, np. Linuxa. No i wreszcie trzecia, czyli wymiana sprzętu na nowy.

Trudno spodziewać się, że w praktyce aż 240 mln komputerów trafi na śmietnik. Wiele z nich może działać jeszcze przez wiele lat. Jednak na pewno część dokona swojego żywota wraz z końcem wsparcia dla Windowsa 10.

