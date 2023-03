Windows powiem nam, jakich plików chcemy użyć

Microsoft pracuje nad nową funkcją dla systemu Windows 11, która ma nam mówić, jakich plików w danej chwili chcemy użyć.

Microsoft pracuje nad nową funkcją eksploratora plików w systemie Windows 11. Na razie jest ona testowana w kanale deweloperskim i tylko przez klientów biznesowych, ale niewykluczone, że w przyszłości trafi do stabilnej wersji systemu, więc skorzystają z niej wszyscy użytkownicy jedenastki.

Windows 11 podpowie, których plików użyć

Ta nowa funkcja to rekomendacja plików w systemowym eksploratorze. Domyślnie wyświetla on ostatnio używane pliki, a dzięki wprowadzeniu nowości zacznie wyświetlać też te, które według jakiegoś algorytmu mogą przydać nam się akurat w danym momencie. W propozycjach mają pojawiać się także pliki znajdujące się w chmurze, które należą do nas, a także zostały nas udostępnione.

Microsoft na razie chce testować funkcję i zbierać informacje od użytkowników, przed ostatecznym wprowadzeniem jej dla wszystkich. Natomiast już teraz opcja wywołuje małe kontrowersje. Głównie dlatego, że firma z Redmond testuje wprowadzenia reklam w eksploratorze plików, więc niektórzy obawiają się, że obok rzeczywistych plików mogą pojawić się też inne rekomendacje.

Na ten moment rekomendowane pliki w eksploratorze są dostępne tylko w kanale deweloperskim i to dla osób, które zainstalują Windows 11 Insider Preview Build 23403, a na dodatek zalogują się kontem Azure Active Directory.

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge