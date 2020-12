Windows 10 - masz dysk SSD? Nie używaj chkdsk!

Nawiązując do wstępu z filmu Forrest Gump, można powiedzieć, że Windows 10 przypomina pudełko z czekoladkami. Niestety - większość z nich jest gorzka i niezbyt udana. Właśnie odkryto kolejny zakalec w tym zestawie.

Dokładnie cytat brzmi: "Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi". Takie pudełka dostarcza nam Microsoft, a nazywają się one "aktualizacje Windows 10". Jak się okazuje, wersje Windows 10 o numerach 2004 i 20H2 mają pewien feler - jeśli używasz systemowej funkcji Chkdsk, czyli Check Disk, zamiast raportu o stanie wybranego dysku możesz zobaczyć ekran śmieci. Dotyczy to przede wszystkim dysków SSD, na których większość użytkowników przechowuje partycje systemowe. W niektórych przypadkach można zobaczyć kod błędu: NTFS FILE SYSTEM.

Sprawa jest o tyle irytująca, że komenda chkdsk radzi sobie naprawdę dobrze ze znajdywaniem i naprawianiem problemów, ułatwiając życie wielu osobom. Na pocieszenie pozostaje informacja, że problem występuje, ale u niewielkiej ilości użytkowników. Jak donoszą głosy z forum Insiderów, pierwszy raz taki problemy zauważono po aktualizacji October 2020. Jeśli masz ten defekt, na razie po prostu nie uruchamiaj komendy - Microsoft działa nad rozwiązaniem, które nadejdzie w postaci łatki. I chciałoby się dodać - jak zwykle.

