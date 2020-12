Windows 10: Sun Valley zmieni wygląd interfejsu

Aktualizacja Windows 10, która ukaże się w drugiej połowie 2020 roku, nosi nazwę "Sun Valley". Choć do jej wprowadzenia mamy jeszcze sporo czasu, już pojawiły się pierwsze przykłady tego, jak zmieni systemowy interfejs.

Microsoft dąży do tego, aby Windows 10 wyglądał "nowocześnie", co ma objawiać się m.in. zaokrąglonymi rogami okienek. Sun Valley - czyli aktualizacja 10 21H1 - pojawi się na jesieni 2021, ale już teraz niektórzy Insiderzy otrzymali możliwość pobrania starych-nowych aplikacji systemowych, które pokazują ogólny kierunek wprowadzanych zmian. Widać je choćby w "Alarmy i zegar" - ikonki zostają przesunięte z górnego na boczny pasek, pojawiają się nowe animacje, elementy interfejsu, a całość wygląda nieco inaczej, niż obecna aplikacja. Powód? Nie tylko zmiana położenia, ale także zastosowanie Fluent Design.

W podobny sposób mają zostać zmienione inne elementy systemu Windows 10 - nie tylko aplikacje, ale również samo menu Start, Centrum Akcji czy Pasek Zadań. W przypadku tego ostatniego wiemy, że pojawią się nowe możliwości dostosowywania do potrzeb użytkownika. O ile w przypadku menu Start czy Centrum to niejako naturalne, Pasek Zadań jest niezmienny od wielu lat - aż w końcu pojawi się coś nowego. Ale kolejnych nowości na ten temat nie ma się co spodziewać prędzej, niż na początku przyszłego roku.

Źródło zdjęć: Windows Latest

Źródło tekstu: Windows Latest