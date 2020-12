Windows 10: rozwiązano problem z dyskami SSD i sterownikami audio

Jakiś czas temu pisałem o problemach posiadaczy dysków NVMe SSD z Windows 10. Microsoft w końcu rozwiązał ten feler, a także naprawił mniej znany problem - ze sterownikami audio.

Problem z dyskami Thunderbolt NVMe SSD pojawił się szóstego listopada i był spowodowany przez aktualizację Windows 10 October 2020. System po prostu nie widział tego typu nośników, przez co były one kompletnie bezużyteczne. Dzisiaj w Windows Update można znaleźć poprawkę, która ma zlikwidować ten nieprzyjemny problem. Została ona opracowana wspólnie z firmą Intel i dzięki niej będzie można już spokojnie podpinać dyski NVMe do maszyn z Windows 10. Od razu naprawia także problem z aplikacją systemową Poczta, która od początku grudnia lubi się niespodziewanie zawiesić.

Druga poprawka w Windows Update ma usprawnić działanie sterowników audio. Niestety, aktualizacje sprawiły, że niektóre karty dźwiękowe nie chciały działać. Wiązało się to z nieprawidłową obsługą ich sterowników. Jeśli masz ten problem - sprawdź Windows Update w celu znalezienia poprawki. Ma być ona dostępna do 48 godzin, czyli najpóźniej w środę w nocy. Wciąż jednak pozostaje kilka problemów do naprawienia, a które pojawiły się u użytkowników wersji Windows 10 20H2. Niestety, czekamy wciąż na dużą aktualizację Windows 10, po której nie będzie żadnych problemów. Czy doczekamy?

Zobacz: Windows 10: Microsoft i Goolge poprawiają tryb ciemny Chrome

Zobacz: Windows 10: przeglądarki Chromium będą respektować ustawienia sieciowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andrea Piacquadio/Pexels

Źródło tekstu: Windows Latest