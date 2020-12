Windows 10: Microsoft wypuszcza aktualizację, aby sprawdzić... jak szybko może je wypuszczać

Takie rzeczy też się zdarzają - nowa aktualizacja Windows 10 niczego nie przynosi i niczego nie zmienia, a ma na celu przetestowanie szybkości dostarczania nowych poprawek.

Osoby biorące udział w programie Windows Insider otrzymały aktualizację Preview Build 20279 (FE_RELEASE). Zawiera ona to samo, co wypuszczony w ubiegłym tygodniu Build 20277, więc jeśli ktoś ją przegapił, może uzupełnić zaległość. Microsoft podaje, że chce w ten sposób sprawdzić, czy będzie w stanie dostarczać poprawki do systemu raz na tydzień - jednak można podejrzewać, że chce także sprawdzić mechanizm aktualizacji pod kątem Windows 10X, który to system powinien zadebiutować już za miesiąc. Jeśli ktoś zainstaluje nowy Preview, a instalował poprzedni, nie poczuje żadnej zmiany.

A czy aktualizacja udowadnia, że Microsoft jest w stanie wydawać nową co tydzień? Właściwie to nie - no bo co to za aktualizacja, która niczego nie zmienia? Niech Microsoft umieści w niej zmiany dla użytkowników i dopiero wówczas testuje takie rozwiązanie. A kilka by się przydało, ponieważ na aktualnej liście problemów do rozwiązania znajdziemy pięć dość istotnych rzeczy - w tym wyskakiwanie błędu przy próbie logowania się do pewnych aplikacji za pomocą konta Microsoft, a także kłopoty z zarządzeniem dyskami.

Źródło zdjęć: Tatiana Syrikova/Pexels

Źródło tekstu: Neowin, Microsoft