Masz problem z grami na Windows 10? Zainstaluj nową aktualizację

Od marca użytkownicy Windowsa 10 borykają się z problemem gorzej działających gier. Najnowsza aktualizacja w końcu powinna go rozwiązać.

Od marca 2021 roku wielu użytkowników systemu Windows 10 boryka się z problemem gorzej działających gier. Zauważyli oni, że niektóre produkcje wyświetlają zauważalnie mniej klatek na sekundę lub zdarzają się im losowe przycięcia, które wcześniej nie miały miejscu. Nawet sama NVIDIA rekomendowała, aby powrócić do wcześniejszej wersji Windowsa 10, sprzed tych problemów. Co prawda w kwietniu Microsoft rzekomo rozwiązał komplikację, ala ta wciąż występowała. Najnowsza aktualizacja w końcu powinna ją rozwiązać.

Windows 10 - aktualizacja KB5004296

Microsoft wydał aktualizację o oznaczeniu KB5004296, która w końcu powinna rozwiązać problem gorzej działających gier. Łatka została przygotowana z myślą o systemach Windows 10 2004, Windows 10 20H2 oraz Windows 10 21H1 i na ten moment jest opcjonalna. Oznacza to, że musicie pobrać ją ręcznie. W moim przypadku pojawiła się ona w usłudze Windows Update, co widać na poniższym zrzucie ekranu. Jeśli u Was nie jest widoczna, to należy wyszukać aktualizacji, a następnie przejść do tych opcjonalnych i stamtąd ją wybrać.

Aktualizacja KB5004296 nie zawiera żadnych poprawek bezpieczeństwa. Patch to jedynie usuwa znane błędy, poprawia wydajność oraz usprawnia znane funkcje i mechanizmy. Jednym z punktów jest właśnie usunięcie problemów z wydajnością w grach, więc to aktualizacja, która powinna szczególnie zainteresować miłośników wirtualnej rozrywki.

Zobacz: Windows 11 już w kanale beta. To znak, że jest stabilniejszy

Zobacz: Microsoft prezentuje wyniki kwartalne - lepiej niż myśleli analitycy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: BleepingComputer