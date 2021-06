Aktualizacja Windows 10 naprawia problem z wydajnością w grach

Najnowsza aktualizacja Windows 10 naprawia między innymi błąd, przez który niektóre osoby miały gorszą wydajność w grach. Rzecz w tym, że to aktualizacja opcjonalna, więc trzeba ją pobrać ręcznie.

Windows 10 cierpi na wiele problemów i błędów, które najczęściej są powodowane przez samych programistów Microsoftu. Nie raz i nie dwa zdarzyło się, że jakaś aktualizacja, która miała coś dodać lub naprawić, w rzeczywistości tylko pogarszała sprawę lub powodowała inne, niespodziewane problemy. Tak było między innymi z sytuacją, w której niektórzy gracze zauważyli spadek wydajności swoich komputerów. Najnowsza aktualizacja w końcu to naprawia.

Aktualizacja Windows 10 KB5003690

Microsoft wydał aktualizację KB5003690 do Windowsa 10 w wersji 21H1, 20H2 oraz May 2020 Update (2004), która między innymi naprawa problem z wydajnością w grach. Po jej zainstalowaniu wszystko powinno wrócić do normy, co oznacza większą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. Co ważne, jest to aktualizacja opcjonalna, więc musicie ręcznie wybrać ją z dostępnej listy. A warto to zrobić, bo wydajność w grach to nie jedyna kwestia, którą naprawia. Lista zmian prezentuje się następująco:

Aktualizacja problemu występującego u niewielkiego grona użytkowników, którzy mają niższą niż oczekiwana wydajność w grach.

Usuwa problem, który sprawia, że japoński edytor IME (Input Method Editor) nagle przestał działać podczas pisania.

Aktualizacja problemu, w którym logowanie się przy użyciu numeru PIN kończy się niepowodzeniem. Komunikat o błędzie to "Wystąpił problem i numer PIN nie jest dostępny. Kliknij, aby ponownie skonfigurować numer PIN".

Aktualizuje problem, który w niektórych przypadkach przenosi Cię z aplikacji do rzeczywistości wirtualnej (VR) i z powrotem do aplikacji Windows Mixed Reality Home po naciśnięciu przycisku Windows na kontrolerze.

Aktualizacja problemu, który powoduje rozmyty tekst na przycisku wiadomości i zainteresowań na pasku Windows w przypadku niektórych rozdzielczości ekranu.

Aktualizuje problem z grafiką pola wyszukiwania na pasku Windows, która występuje, jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wyłączysz wiadomości i zainteresowania. Ten problem z grafiką jest szczególnie widoczny w przypadku korzystania z trybu ciemnego.

Aktualizuje problem, który może uniemożliwiać zalogowanie się za pomocą odcisku palca po uruchomieniu lub uśpieniu urządzenia.

Aktualizuje problem, który może powodować głośne dźwięki lub ściskanie w niektórych aplikacjach podczas odtwarzania dźwięku 5.1 Dolby Digital przy użyciu określonych urządzeń audio i Windows ustawień.

Pamiętajcie, że jest to aktualizacja opcjonalna, więc musicie ją wybrać ręcznie w Windows Update.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Xyrcon)

Źródło tekstu: Microsoft