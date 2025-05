Dziś jest dobry dzień, na zakup głośnika Bluetooth. Ten model kupisz znacznie taniej, niż w cenie pierwotnej

Model, o którym mowa to SVEN PS-300. Jest to 24-watowa jednostka, której bateria potrafi wytrzymać do nawet 10 godzin ciągłego słuchania muzyki. Idealnie więc nadaje się on zarówno do słuchania muzyki w domu, w plenerze, jak i na działce. Te dwie ostatnie opcje są dodatkowo o tyle przyjemne, że dzięki klasie odporności IPX7 nawet nagła burza, czy inna ulewa nie zniszczy naszego głośnika. A wszystko to za 231 zł.