Budujesz mocarnego PC-ta? Ta karta graficzna musi być Twoja, a dziś jest znacznie tańsza

Jak się raczej nietrudno domyślić, bazuje ona na Nvidia GeForce RTX 5080 . Mówimy tu o potężnej, trzy i pół slotowej karcie z trzema wentylatorami. Mierzy ona sobie aż 340 mm długości. Tym samym już same jej rozmiary budzą respekt. Tak jak i jej cena: ta po obniżce wynosi 5 698 zł . Tu warto dodać, że sama obniżka wyniosła aż 391 zł, czyli naprawdę sporą kwotę.

GIGABYTE GeForce RTX 5080 Gaming OC

Skoro już kwestie rozmiarów i finansów mamy za sobą, to skupmy się na jej mocy. Mamy tu 16 GB vRAM GDDR7. Dzięki DLSS 4 możliwe jest generowanie aż 3. klatek na każdą wyrenderowaną, co sprawia, że nawet najbardziej zaawansowane gry będą śmigać z potężnym zapasem FPS. Na pokładzie znajdują się także rdzenie Tensor piątej generacji i rdzenie RT czwartej generacji. To wszystko przekłada się na istnego wydajnościowego, a jednocześnie potężnie chłodzonego potwora, który może być Wasz za 5698 zł.