Xiaomi Xring O1 nadchodzi. Koniec dominacji Qualcomma i MediaTeka

W poście opublikowanym na chińskiej platformie Weibo Lei Jun ujawnił nazwę nowego układu – w Chinach będzie to Xuanjie O1 , natomiast na rynkach międzynarodowych zadebiutuje jako Xring O1 . Oficjalna prezentacja układu zaplanowana jest na koniec maja , co oznacza, że na więcej szczegółów nie trzeba będzie długo czekać.

Z tego wynika, że nie będzie to jednostka topowa, lecz raczej układ przeznaczony dla smartfonów wyższej średniej klasy. W przeciekach pojawiły się sugestie, że wydajność Xring O1 może być porównywalna z układem Snapdragon 8 Gen 2 , czyli flagowym SoC Qualcomma z 2022 roku.

Na oficjalne szczegóły musimy chwilę poczekać, ale już teraz wiadomo, że Xiaomi poważnie podchodzi do niezależności technologicznej i chce konkurować z największymi graczami tego rynku. Warto jednak przypomnieć, że nie jest to pierwsza próba Xiaomi – w 2027 roku firma wprowadził własny układ Surge S1, który jednak trafił tylko do jednego telefonu Xiaomi Mi 5c, a później firma zrezygnowała z dalszych planów rozwoju tego projektu.