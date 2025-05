Masz OnePlus? Te modele nie dostaną Androida 16 z OxygenOS 16

Niestety, nie wszystkie smartfony OnePlus załapią się na nową wersję systemu. Serwis Gizmochina opublikował listę urządzeń, które nie otrzymają aktualizacji do OxygenOS 16, opierając się na oficjalnej polityce wsparcia producenta. Nie jest to co prawda lista podana przez OnePlusa, ale bazuje na analizie tego, co producent zadeklarował wcześniej, określając czas aktualizacji dla poszczególnych telefonów.