Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kupisz dziś aż 1400 zł taniej

PHILIPS Momentum 329M1RV to telewizor, którego standardowa cena wynosi 3999,97 zł. Dziś jednak może on stać się Wasz za jedyne 2599 zł , czyli aż 1400 zł i 97 groszy taniej. I nie jest to jedna z tych sytuacji, kiedy zbyt drogi sprzęt dostaje promocję, która normalizuje jego cenę, a prawdziwa okazja. Wystarczy tylko przyjrzeć się jego parametrom.

PHILIPS Momentum 329M1RV

Mamy tu 31,5-calowy, matowy panel 4K wykonany w technologii IPS o odświeżaniu do 144 Hz. To oczywiście dostosowuje się do ilości FPS w grze. Jego czas reakcji to natomiast zaledwie 1 ms. Nie ma więc mowy o opóźnieniach. Wypada on także świetnie jeśli chodzi o odwzorowanie barw. Mamy tu 111% pokrycia Adome RGB i 124% pokrycia sRGB. Nie zabrakło także wsparcia dla HDR. Dzięki szeregowi złącz, czyli aż 3 HDMI 2.1, jednemu DisplayPort 1.4, a także 4 USB-A, jednemu USB-C, wyjściu Audio i USB-B może on stać się głównym ekranem nie tylko dla naszego PC, ale także dla wszystkich konsol, które mamy. A wszystko to za jedyne 2599 zł.