Ten deszczowy weekend będzie w sam raz na gamingową sesję. A skoro tak, to odpowiedniego laptopa kupisz aż 1000 zł taniej

I chociaż grać można dziś na niemal wszystkim, to najlepiej sięgnąć po komputer dedykowany do tego typu zadań. Na przykład po MSI Pulse 17 AI C1VGKG-079PL , którego możecie dziś kupić aż 1000 zł taniej , czyli za jedyne 6599 zł . W zamian dostaniecie zestaw najnowszych technologii w bardzo atrakcyjnej formie i wydajności, która z satysfakcją pozwala się zanurzyć w świat gamingowej rozrywki.

MSI Pulse 17 AI C1VGKG-079PL

Zacznijmy jak zwykle od ekranu. Jest to 17-calowa, matowa matryca o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i z odświeżaniem 240 Hz. Dodatkowo ma ona bardzo niski czas reakcji wynoszący 3 ms, oraz 100% pokrycia palety barw DCI-P3. Krótko mówiąc: jest to ekran stworzony z myślą o grach. Sercem laptopa jest natomiast 16-rdzeniowy i 22-wątkowy Intel Core Ultra 7-155H, którego wspiera 16 GB RAM w formie dwóch kości po 8 GB DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Jeśli chodzi o przestrzeń na gry, to mamy tu do dyspozycji nośnik 1 TB PCIe NVMe 4.0 x4. Najważniejszy element, czyli karta graficzna, to natomiast NVIDIA GeForce RTX 4070 z 8 GB vRAM. A wszystko to zasila albo 240-watowa kostka, albo 90 Ah bateria. Całość waży natomiast 2,8 kg i kosztuje jedynie 6599 zł.