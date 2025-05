Biedronka wjeżdża z weekendową promocją. Taka cena tylko do 18 maja

Akcja promocyjna trwa od 16 do 18 maja 2025, aż do wyczerpania zapasów . Cena regularna robota kuchennego to 399 zł, zatem warto zainteresować się zakupem póki trwa promocja, a cena jest wyjątkowo atrakcyjna.

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS17 + Maszynka do mielenia BOSCH MUZS6HA + Przystawka do krojenia w kostkę BOSCH MUZS68CC

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS17 + Maszynka do mielenia BOSCH MUZS6HA + Przystawka do krojenia w kostkę BOSCH MUZS68CC

Robot planetarny Prime3 SSM61

Robot planetarny o mocy 2000 W to bardzo atrakcyjny sprzęt kuchenny, który sprawdzi się nawet w najmniejszej kuchni. Urządzenie to prawdziwy pomocnik, jakiego potrzebuje każdy pan i pani domu. Umożliwia szybkie wyrabianie ciasta oraz ubijanie i mieszanie składników. Niezastąpiony do robienia naleśników, ciast, pancake'ów, chlebów oraz wielu innych potraw. Nadaje się do mieszania nawet gestych ciast, a hak nie ma sobie równych w przypadku ciast drożdżowych.