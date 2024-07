Aktualizacja przydatnej funkcji. Czekaliśmy na nią 41 lat

Microsoft już testował zaktualizowaną aplikację w marcu. Była to funkcja Notatnik ze zintegrowanym sprawdzaniem pisowni. Teraz, ta ulepszona wersja edytora tekstu została udostępniona dla wszystkich użytkowników systemu Windows 11.

Notatnik systemu Windows pojawił się po raz pierwszy w 1983 roku i przez wiele lat sprawiał wrażenie aplikacji zamrożonej w czasie. Nic tam się nie zmieniało pomiędzy różnymi generacjami systemu operacyjnego. Dopiero w ostatnich latach zaczeło się cokolwiek ulepszać. W 2018 roku, Notatnik dostał kilka nowych funkcji: znajdowania, zamieniania, powiększania tekstu i numerowania wierszy z włączony, zawijaniem wyrazów. W 2021 dodano zgodność z trybem ciemnym, automatyczne przywracanie sesji i nowy interfejs z kartami do obsługi wielu plików.

Od teraz mamy moduł sprawdzania pisowni. Możemy czuć się naprawdę dopieszczeni. Zorientujesz się czy go masz, gdy popełnisz błąd w jednym lub dwóch słowach lub użyjesz nieznanych terminów. Użytkownicy Windowsa zobaczą natychmiast charakterystyczne, falowane czerwone podkreślenie pod wątpliwym słownictwem. Oczywiście, najpierw należy zaktualizować aplikację.

.@Microsoft silently adds spellchecking, autocorrect to Windows Notepad... only took 41 years https://t.co/Reo7mTOeB4