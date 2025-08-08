Tech

Szef Intela odpowiada na zarzuty Trumpa. USA na pierwszym miejscu

Niebiescy przerywają milczenie. Skomentowano wszystkie dotychczasowe podejrzenia wymierzane w kierunku amerykańskiego giganta.

Szef Intela odpowiada na zarzuty Trumpa. USA na pierwszym miejscu

Prezes Intela, Lip-Bu Tan, w końcu odniósł się do licznych zarzutów, które w ostatnich tygodniach pojawiały się w mediach na jego temat. W liście skierowanym do pracowników podkreślił swoje zaangażowanie w działalność firmy na terenie Stanów Zjednoczonych i zapewnił o pełnej przejrzystości w kwestii swojej przeszłości zawodowej.

To może być zbyt mało by uspokoić rynek i odzyskać zaufanie

Oczywiście rozchodzi się tutaj o powiązania z zatrzęsieniem chińskich firm. Najpierw zwrócił na to uwagę senator Tom Cotton, a później do rezygnacji ze stanowiska CEO wezwał go sam prezydent USA, Donald Trump. W świetle narastających spekulacji, Lip-Bu Tan postanowił zająć oficjalne stanowisko.

Wokół moich wcześniejszych ról w Walden International i Cadence Design Systems krąży wiele nieprawdziwych informacji. Chcę to jasno powiedzieć: przez ponad 40 lat pracy w branży budowałem relacje na całym świecie i zawsze działałem zgodnie z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi.

Lip-Bu Tan

Choć faktem jest, że Lip-Bu Tan współpracował z firmami z Chin przez wiele lat, to zrezygnował z tych stanowisk jeszcze przed objęciem funkcji CEO Intela. Co więcej, Tan poinformował, że Intel prowadzi obecnie dialog z administracją Trumpa, by wyjaśnić wszelkie nieporozumienia i zmniejszyć napięcia wynikające z zarzutów o rzekome konflikty interesów. Wcześniej prezydent USA określił Tana mianem "mocno uwikłanego".

Prezes Niebieskich odniósł się także do pogłosek o wewnętrznych napięciach w zarządzie firmy. Zapewnił, że rada nadzorcza w pełni wspiera prace nad transformacją firmy. Jego słowa są odpowiedzią na wcześniejsze doniesienia, według których Tan miał od początku współpracy nieporozumienia z członkiem zarządu Frankiem Yearym.

Rodzi się tylko pytanie czy odpowiedź Lip-Bu Tana będzie wystarczająca by odzyskać zaufanie inwestorów? Do tego przydałaby się mocna podkładka sprzętowa, a tym Intel Arrow Lake Refresh z pewnością nie będzie. Cała nadzieja w mobilnych układach Intel Panther Lake i litografii Intel 18A.

Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Intel, oprac. własne