Donald Trump mówi wprost. Chiny nie dostaną najnowszych technologii

Pomimo ogłoszonego w zeszłym tygodniu rocznego zawieszenia wojny handlowej między Waszyngtonem a Pekinem, prezydent Donald Trump jasno zadeklarował, że nie zamierza dopuścić do sprzedaży najnowszych układów AI od NVIDII w Chinach. Stwierdził, że flagowe akceleratory Blackwell (Ultra) - w tym modele B100, B200 oraz B300 - są przeznaczone wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych.

Chińczycy zapewne znowu dostaną przycięty i słabszy model

NVIDIA odgrywa kluczową rolę w globalnym wyścigu związanym ze sztuczną inteligencją, ponieważ jej układy stanowią podstawę do trenowania i obsługi modeli AI na całym świecie. Chiny już wcześniej zostały objęte zakazem importu wysokowydajnych akceleratorów, co zmusiło Zielonych do tworzenia okrojonych wersji chipów spełniających amerykańskie wymogi eksportowe.

Według CEO firmy Jensena Huanga, udział NVIDII na rynku chińskim spadł do zera, a ewentualne złagodzenie restrykcji mogłoby całkowicie odmienić sytuację - na razie jednak na to się nie zanosi.

Z jednej strony pojawiają się wciąż plotki o specjalnym układzie NVIDIA B30A dla Państwa Środka, który miałby oferować o połowę mniejszą wydajność i pamięć niż B300. Z drugiej jednak Chiny zakazały rodzimym firmom zakupu układów NVIDII. Wszystko po to, by pobudzić popyt na rozwiązania od producentów jak Huawei czy Cambricon.