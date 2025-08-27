Litografia 2 nm jeszcze w tym roku. Większość produkcji dla Apple

TSMC planuje rozpocząć masową produkcję w technologii klasy 2 nm w czwartym kwartale 2025 roku, aby przygotować rynek na szersze przejście producentów układów na nową litografię w 2026 roku. Zgodnie z doniesieniami Apple zarezerwowało niemal połowę początkowych mocy produkcyjnych, a większość dostaw zostanie wykorzystana w procesorach A20 i A20 Pro przeznaczonych dla serii iPhone 18.

Pierwsze urządzenia korzystające z tej technologii będą drogie

Tajwańczycy mają osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie 45 000-50 000 wafli miesięcznie, przy czym każdy z nich kosztować będzie klientów aż 30 000 dolarów. Mimo tak wysokiej ceny chętnych nie brakuje - w kolejce oprócz Apple ustawiają się firmy jak AMD, Broadcom, NVIDIA czy MediaTek.

We wcześniejszej fazie próbnej, rozpoczętej na początku roku, uzyskano około 60% sprawności produkcji (co i tak wygląda lepiej niż u Samsunga czy Intela), lecz obecnie wskaźniki te mają być już znacznie wyższe.

Produkcja z wykorzystaniem węzłów 2 nm będzie koncentrować się głównie w zakładach w Baoshan i Kaohsiung na Tajwanie. Do końca przyszłego roku TSMC chce zwiększyć miesięczną produkcję do 100 000 wafli.