HBO przedstawia nowości na maj 2021

W maju HBO prezentuje kolejną już dawkę nowości. Coś dla siebie znają fani komedii, dokumentów, a także produkcji obyczajowych.

HBO w maju zaczął od naprawdę mocnego uderzenia, jakim była seria filmów Rocky oraz Creed. Nie tylko jednak klasyczna seria filmów, gdzie zagrał Sylvester Stallone zagości w tym miesiącu w serwisie HBO. Równie głośnym debiutem na platformie będzie Mulan. To aktorska wersja dobrze znanej opowieści o młodej dziewczynie, która kierowana miłością do swojej rodziny i ojczyzny rusza bronić Chin. Fani filmów romantycznych powinni zainteresować się tytułem Dziewczyna z doliny, który opowiada o związku dwojga ludzi z całkowicie różnych grup społecznych. O korupcji na najwyższych szczytach władzy opowiedzą hiszpańskie Samotne wilki, natomiast dla młodszych widzów HBO przewidział nowe odcinki takich seriali jak Masza i niedźwiedź i Świnka Peppa. Wszystkim powinny się natomiast spodobać kolejne odcinki serialu Młodzi Tytani: Akcja!. HBO szykuje też dokument Zbrodnia stulecia o działaniach koncernów farmaceutycznych, które z premedytacją doprowadziły do kryzysu opioidowego.

Nowe seriale:

Dziewczyna z doświadczeniem III (The Girlfriend Experience III) – trzeci sezon serialowej antologii badającej relacje między kobietami do towarzystwa a ich klientami, którym zapewniają znacznie więcej niż tylko seks - premiera: 3 maja, odc. 1-2; kolejne po jednym co tydzień

(The Girlfriend Experience III) – trzeci sezon serialowej antologii badającej relacje między kobietami do towarzystwa a ich klientami, którym zapewniają znacznie więcej niż tylko seks - premiera: 3 maja, odc. 1-2; kolejne po jednym co tydzień Czarny poniedziałek III (Black Monday III) – trzeci sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street - premiera: 24 maja

(Black Monday III) – trzeci sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street - premiera: 24 maja Terapia IV (In Treatment IV) – czwarty sezon nagrodzonego Złotym Globem i dwoma nagrodami Emmy serialu HBO; we wznowionej po latach produkcji w roli terapeutki tym razem występuje zdobywczyni Emmy Uzo Aduba – premiera: 24 maja, odc. 1-2; kolejne po dwa w poniedziałki i wtorki

Nowe filmy:

Prawo dżungli (Jungleland) – przegrana walka bokserka sprawia, że Lion oraz Stan, jego brat i manager, muszą spłacić dług zaciągnięty u szefa miejscowego gangu. Bracia muszą zaryzykować wszystkim. Charlie Hunnam i Jack O'Connell w rolach głównych – premiera: 2 maja

(Jungleland) – przegrana walka bokserka sprawia, że Lion oraz Stan, jego brat i manager, muszą spłacić dług zaciągnięty u szefa miejscowego gangu. Bracia muszą zaryzykować wszystkim. Charlie Hunnam i Jack O'Connell w rolach głównych – premiera: 2 maja Dziewczyna z doliny (Valley Girl) - dwoje zakochanych w sobie ludzi, pochodzących z różnych środowisk, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się zawalczyć o swój związek. Musicalowa adaptacja przebojowego filmu z 1983 roku – premiera: 8 maja

(Valley Girl) - dwoje zakochanych w sobie ludzi, pochodzących z różnych środowisk, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się zawalczyć o swój związek. Musicalowa adaptacja przebojowego filmu z 1983 roku – premiera: 8 maja Mulan - nieustraszona młoda kobieta z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakiego widziały Chiny. Widowiskowy film z wytwórni Disneya – premiera: 9 maja

- nieustraszona młoda kobieta z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakiego widziały Chiny. Widowiskowy film z wytwórni Disneya – premiera: 9 maja Letnie popołudnie - Laura rzuca studia, by zostać makijażystką. W dodatku przeprowadza się do swojej dziewczyny, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem jej matki. Ciekawe, eklektyczne gatunkowo kino opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach – premiera: 13 maja

- Laura rzuca studia, by zostać makijażystką. W dodatku przeprowadza się do swojej dziewczyny, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem jej matki. Ciekawe, eklektyczne gatunkowo kino opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach – premiera: 13 maja Interior - film opowiadający historie dwojga nieznających się bohaterów, których ścieżki w końcu się krzyżują. Maciek musi przeciwstawić się nieuczciwemu pracodawcy. Pracująca w Urzędzie Magda stopniowo dostrzega otaczające ją zepsucie i korupcję. Piotr Żurawski i Magdalena Popławska w rolach głównych – premiera: 20 maja

- film opowiadający historie dwojga nieznających się bohaterów, których ścieżki w końcu się krzyżują. Maciek musi przeciwstawić się nieuczciwemu pracodawcy. Pracująca w Urzędzie Magda stopniowo dostrzega otaczające ją zepsucie i korupcję. Piotr Żurawski i Magdalena Popławska w rolach głównych – premiera: 20 maja Oslo - oparty na prawdziwych wydarzeniach film HBO przedstawia historię tajnych negocjacji, niewiarygodnej przyjaźni i małej grupy Izraelczyków i Palestyńczyków, cichych bohaterów, którzy doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 roku. Obraz na podstawie wyróżnionej nagrodą Tony sztuki o tym samym tytule autorstwa J.T. Rogersa. Ruth Wilson i Andrew Scott w rolach głównych - premiera: 30 maja

- oparty na prawdziwych wydarzeniach film HBO przedstawia historię tajnych negocjacji, niewiarygodnej przyjaźni i małej grupy Izraelczyków i Palestyńczyków, cichych bohaterów, którzy doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 roku. Obraz na podstawie wyróżnionej nagrodą Tony sztuki o tym samym tytule autorstwa J.T. Rogersa. Ruth Wilson i Andrew Scott w rolach głównych - premiera: 30 maja Rocky (1976) – historia podrzędnego boksera, który nieoczekiwanie dostaje szansę na udział w pojedynku o tytuł mistrza świata. Film nagrodzony został m.in. trzema Oscarami i Złotym Globem – premiera: 1 maja

(1976) – historia podrzędnego boksera, który nieoczekiwanie dostaje szansę na udział w pojedynku o tytuł mistrza świata. Film nagrodzony został m.in. trzema Oscarami i Złotym Globem – premiera: 1 maja Rocky II (1979)

(1979) Rocky III (1982)

(1982) Rocky IV (1985)

(1985) Rocky V (1990)

(1990) Rocky Balboa (2006)

(2006) Creed: Narodziny legendy (2015) - Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza (Michael B. Jordan), który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Sylvester Stallone został nagrodzony za ten film Złotym Globem i nominacją do Oscara

(2015) - Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza (Michael B. Jordan), który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Sylvester Stallone został nagrodzony za ten film Złotym Globem i nominacją do Oscara Creed II (2018)

(2018) Rocky: 40 lat legendy (2020) – film dokumentalny; ponad 40 lat temu Sylvester Stallone był prawie nieznanym aktorem z ogromnym marzeniem. Produkcja przedstawia kulisy powstania kultowej serii o przygodach charyzmatycznego pięściarza Rocky'ego Balboa.

Kino europejskie:

Moja młodsza siostra (Szwajcaria, 2020) – była dramatopisarka wraca do rodzinnego Berlina na wieść o ciężkiej chorobie swojego brata bliźniaka. Poruszający dramat opowiadający o miłości, straconych nadziejach i ambicjach oraz sile pasji - premiera: 1 maja

(Szwajcaria, 2020) – była dramatopisarka wraca do rodzinnego Berlina na wieść o ciężkiej chorobie swojego brata bliźniaka. Poruszający dramat opowiadający o miłości, straconych nadziejach i ambicjach oraz sile pasji - premiera: 1 maja Krew pelikana (Niemcy, 2019) – kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka - premiera: 1 maja

(Niemcy, 2019) – kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka - premiera: 1 maja Gambit budapeszteński (Węgry, 2020) – po śmierci przyjaciela wypalony zawodowo architekt i jego kumple z dzieciństwa postanawiają połączyć siły, aby spełnić ostatnie życzenie zmarłego, przemycając jego kiepski obraz na najbardziej prestiżową aukcję dzieł sztuki w Budapeszcie - premiera: 2 maja

(Węgry, 2020) – po śmierci przyjaciela wypalony zawodowo architekt i jego kumple z dzieciństwa postanawiają połączyć siły, aby spełnić ostatnie życzenie zmarłego, przemycając jego kiepski obraz na najbardziej prestiżową aukcję dzieł sztuki w Budapeszcie - premiera: 2 maja Samotne wilki (Hiszpania, 2019) – dramat więzienny w estetyce kina noir opowiadający o korupcji na najwyższych szczeblach władzy – premiera: 9 maja

(Hiszpania, 2019) – dramat więzienny w estetyce kina noir opowiadający o korupcji na najwyższych szczeblach władzy – premiera: 9 maja Czarna wdowa (Holandia, 2019) – była narkotykowa baronowa wraca do Amsterdamu, aby zmierzyć się z niedokończonymi sprawami i raz na zawsze uratować swoją rodzinę przed konsekwencjami jej przestępczego życia - premiera: 14 maja

(Holandia, 2019) – była narkotykowa baronowa wraca do Amsterdamu, aby zmierzyć się z niedokończonymi sprawami i raz na zawsze uratować swoją rodzinę przed konsekwencjami jej przestępczego życia - premiera: 14 maja Siła przyzwyczajenia (Finlandia, 2019) – obraz autorstwa siedmiu reżyserek i reżyserów śledzi życie różnych kobiet, pokazując rzeczywistość z ich punktu widzenia, koncentrując się na z pozoru niezauważalnej przemocy, która spotyka je zarówno w życiu prywatnym, jak i w społecznym - premiera: 15 maja

(Finlandia, 2019) – obraz autorstwa siedmiu reżyserek i reżyserów śledzi życie różnych kobiet, pokazując rzeczywistość z ich punktu widzenia, koncentrując się na z pozoru niezauważalnej przemocy, która spotyka je zarówno w życiu prywatnym, jak i w społecznym - premiera: 15 maja Osamotniona (Włochy, 2020) – końcówka lat sześćdziesiątych XX wieku. Jedenastoletnia dziewczynka musi zamieszkać z surową babcią w małym włoskim miasteczku, podczas gdy jej rodzice wyjeżdżają ze pracą do Francji - premiera: 16 maja

(Włochy, 2020) – końcówka lat sześćdziesiątych XX wieku. Jedenastoletnia dziewczynka musi zamieszkać z surową babcią w małym włoskim miasteczku, podczas gdy jej rodzice wyjeżdżają ze pracą do Francji - premiera: 16 maja Pracujące dziewczyny (Belgia, 2020) – historia trzech kobiet, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza faktem, że pracują w jednym miejscu i codziennie razem przekraczają granicę, aby do tej pracy dojechać - premiera: 22 maja

(Belgia, 2020) – historia trzech kobiet, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza faktem, że pracują w jednym miejscu i codziennie razem przekraczają granicę, aby do tej pracy dojechać - premiera: 22 maja Na świat (Francja, 2020) – Pięćdziesięcioletnia Jeanne pracuje w szpitalu położniczym w Marsylii. Razem ze współpracownikami dniem i nocą wspiera matki i ich dzieci – premiera: 23 maja

(Francja, 2020) – Pięćdziesięcioletnia Jeanne pracuje w szpitalu położniczym w Marsylii. Razem ze współpracownikami dniem i nocą wspiera matki i ich dzieci – premiera: 23 maja Wyspa kłamstw (Hiszpania) – w 1921 roku statek Santa Isabel wypływa do Ameryki z 260 hiszpańskimi emigrantami na pokładzie i nagle tonie tuż przy wyspie Salvora. Trzem kobietom z wyspy udaje się uratować 50 osób, ale ten bohaterski czyn bardzo drogo je kosztuje - premiera: 29 maja

Dla najmłodszych:

Młodzi Tytani: Akcja! VI – szósty sezon serialu animowanego, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami - premiera: 7 maja

– szósty sezon serialu animowanego, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami - premiera: 7 maja Fungisy! – kolejne odcinki serialu animowanego o mieszkańcach baśniowej krainy, Fungisach – uroczych stworzeniach lubiących dobrą zabawę. Jest wśród nich wyjątkowy chłopiec – Seth, który nade wszystko kocha naukę i odkrycia – premiera: 7 maja, odc. 19-38

– kolejne odcinki serialu animowanego o mieszkańcach baśniowej krainy, Fungisach – uroczych stworzeniach lubiących dobrą zabawę. Jest wśród nich wyjątkowy chłopiec – Seth, który nade wszystko kocha naukę i odkrycia – premiera: 7 maja, odc. 19-38 Alice i Lewis – serial animowany o sześcioletniej Alice, która ma magiczny klucz otwierający drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia - premiera: 14 maja

– serial animowany o sześcioletniej Alice, która ma magiczny klucz otwierający drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia - premiera: 14 maja Świnka Peppa III-IV – kolejne sezony serialu o małej rozbrykanej śwince, jej bracie, mamie i tacie, którzy w każdym odcinku przeżywają niezwykłą przygodę - premiera: 21 maja

– kolejne sezony serialu o małej rozbrykanej śwince, jej bracie, mamie i tacie, którzy w każdym odcinku przeżywają niezwykłą przygodę - premiera: 21 maja CoComelon – serial dla dzieci, który dzięki pięknej animacji 3D i wpadającym w ucho piosenkom sprawiają frajdę najmłodszym widzom z całego świata. CoComelon pomaga przedszkolakom w nauce czytania, liczenia i rozpoznawania dźwięków oraz kolorów. Zamieszczone filmiki umilają tę naukę i pokazują rodzicom, jak uczyć swoje pociechy przez zabawę - premiera: 28 maja

– serial dla dzieci, który dzięki pięknej animacji 3D i wpadającym w ucho piosenkom sprawiają frajdę najmłodszym widzom z całego świata. CoComelon pomaga przedszkolakom w nauce czytania, liczenia i rozpoznawania dźwięków oraz kolorów. Zamieszczone filmiki umilają tę naukę i pokazują rodzicom, jak uczyć swoje pociechy przez zabawę - premiera: 28 maja Masza i niedźwiedź III – trzeci sezon przepięknie zrealizowanej animacji o niesfornej dziewczynce i jej poczciwym przyjacielu niedźwiedziu – premiera: 28 maja

Dokumenty:

Axios IV – czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat

– czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat Ojcze nasz (Holy Father) - intrygujący rumuński film dokumentalny pokazujący ciążę jako punkt wyjścia do podjęcia rozważań na temat skomplikowanych rodzinnych relacji – premiera: 13 maja

(Holy Father) - intrygujący rumuński film dokumentalny pokazujący ciążę jako punkt wyjścia do podjęcia rozważań na temat skomplikowanych rodzinnych relacji – premiera: 13 maja Zbrodnia stulecia (The Crime of the Century) – dwuczęściowy film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya pokazuje jak działania wielkich koncernów farmaceutycznych i forsowane przez nie przepisy umożliwiają nadprodukcję, lekkomyślną dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opioidów - premiera: 11 maja, odc. 1; 12 maja, odc. 2

(The Crime of the Century) – dwuczęściowy film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya pokazuje jak działania wielkich koncernów farmaceutycznych i forsowane przez nie przepisy umożliwiają nadprodukcję, lekkomyślną dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opioidów - premiera: 11 maja, odc. 1; 12 maja, odc. 2 Przerwa z Sam Jay (Pause. With Sam Jay) – wieczorny talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, celebryci, religia i wiele innych i analizuje je ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia - premiera: 22 maja

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 1-2 maja 2021

Zobacz: Najlepsze horrory na Netflix - maj 2021