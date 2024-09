Segregacja śmieci. Nowy obowiązek od przyszłego roku

Od przyszłego roku czeka nas ważna zmiana w kwestii segregacji śmieci. Każda gmina będzie miała obowiązek postawienia nowych kontenerów. Do czego będą służyły?

Od wielu lat w Polsce obowiązuje system segregacji śmieci. Wszyscy przyzwyczailiśmy się już, że do osobnych pojemników powinniśmy wyrzucać plastiki i metale, do innych papier, a jeszcze do innych tzw. odpady mieszane. W sumie aktualnie obowiązuje w Polsce pięć różnych pojemników na śmieci. Od stycznia przyszłego roku dojdzie kolejny, szósty kontener.

Nowy kontener na odpady

Na ten moment podział na kontenery w większości gmin wygląda następująco:

Żółte pojemniki — metale i tworzywa sztuczne

— metale i tworzywa sztuczne Niebieskie pojemniki — papier

— papier Zielone pojemniki — szkło

— szkło Brązowe pojemniki — bioodpady

— bioodpady Szare pojemniki — odpady mieszane

Od stycznia 2025 roku, w związku z unijną dyrektywą, wszystkie gminy w Polsce będą miały obowiązek postawić kolejny, szósty kontener. Ten ma służyć do zbierania zużytej odzieży oraz tekstyliów, które w wielu przypadkach również nadają się do recyklingu, a aktualnie dzieje się to tylko w 22 proc. przypadków.

Według szacunków Unii Europejskiej rynek odzieżowy każdego roku generuje aż 12,6 mln ton odpadów. Przeciętny Europejczyk co roku kupuje średnio 26 kg nowych ubrań, a do śmieci wyrzuca 12 kg zużytych ciuchów i butów. Nowe pojemniki mają pomóc w lepszym gospodarowaniu tego typu odpadami.

