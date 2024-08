Przełącz to w swojej pralce. Różnicę poczujesz na rachunku

Jak zaoszczędzić nawet 70 proc. energii zużywanej przez pralkę? Tak naprawdę wystarczy zmienić tylko jedno ustawienie.

Chociaż jednym z kluczowych aspektów dzisiejszych sprzętów jest dbałość o jak najmniejsze zużycie energii, to ciągle rosnąca ilość elektroniki wokół nas sprawia, że rachunki za prąd raczej nie maleją. Tymczasem wystarczy zmiana kilku ustawień, aby znacząco zmniejszyć zużycie prądu. W przypadku pralek nawet o 70 proc.

Jak zaoszczędzić na praniu?

Pralka to standardowy element wyposażenia każdego domu. W końcu w jakiś sposób musimy czyścić nasze ubrania. To też jeden ze sprzętów, który ma duże przełożenie na rachunki za prąd. Tymczasem badania pokazują, że wystarczy zmienić jedno ustawienie, aby prądożerność pralki ograniczyć nawet o 70 proc.

Jakie? Chodzi o temperaturę prania. Wiele programów eko automatycznie ustawia temperaturę prania na 40 stopni Celsjusza. Już samo to znacząco obniża zużycie energii. Jednak można iść o krok dalej i ustawić 20 stopni Celsjusza, co przyniesie jeszcze większą oszczędność. W porównaniu ze standardowym programem nawet o 70 proc. Dzieje się tak, ponieważ najwięcej energii pralki zużywają właśnie do podgrzewania wody.

W tym momencie możesz pomyśleć, że twoja pralka przecież nie ma programu prania w 20 stopniach. Nieprawda. Jeśli urządzenie jest stosunkowo młode (mogą to być modele nawet 10-letnie), to taki tryb musi mieć. Stało się to za sprawą dyrektywy Unii Europejskiej z 1 grudnia 2013 roku, według której wszystkie pralki muszą oferować program zimnego prania z maksymalną temperaturą 20 stopni Celsjusza.

Przy tak niskich temperaturach nie trzeba się też martwić o skuteczność prania. W zdecydowanej większości przypadku 20 stopni Celsjusza w zupełności wystarczy do odświeżenia odzieży. Pomimo tego zaleca się, aby przynajmniej raz w miesiącu uruchomić program w co najmniej 60 stopniach, aby pozbyć się brudu i zarazków z bębna pralki.

