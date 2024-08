Niemal każda klawiatura to ma. Niewielu wie, do czego służą

Jeśli właśnie siedzisz przed komputerem, to spójrz na klawiaturę. Na literach F oraz J znajdują się charakterystyczne wypustki. Są one w niemal każdym modelu. Wiesz, do czego służą?

Niemal na wszystkich klawiaturach z układem QWERTY znajdują się wypustki na klawiszach F oraz J. Dodatkowo kolejna może pojawić się na liczbie 5, na bocznym segmencie numerycznym. Wszyscy prawdopodobnie wiemy, że one tam są, ale jednocześnie niewiele osób może zdawać sobie sprawę, do czego służą.

Do czego służą wypustki na klawiaturze?

Odpowiedź na to pytanie jest tak naprawdę bardzo prosta. Wypustki służą do tego, aby łatwiej zlokalizować przyciski na klawiaturze i tym samym ułatwić pisanie bezwzrokowe, bez patrzenia na klawisze.

Teoria zakłada, że właśnie na klawiszu F powinniśmy trzymać palec wskazujący lewej dłoni. Pozostałe mają spoczywać na A, S oraz D. Z kolei na J powinniśmy trzymać palec wskazujący prawej dłoni, a pozostałe palce na K oraz L. Ma to być najbardziej efektywny sposób ułożenia dłoni, który przekłada się na szybkie pisanie. Wspominane wypustki służą właśnie do znalezienia domyślnego ułożenia palców na klawiaturze.

Oczywiście w praktyce bywa już różnie. Po sobie zauważyłem, że tak naprawdę nie trzymam dłoni w żadnym domyślnym układzie. Kładę je całkowicie losowo, w zależności od tego, co w danym momencie zamierzam wpisywać. A jeśli przez chwilę się zastanawiam, to najczęściej dłonie trzymam lekko uniesione nad klawiaturą, co prawdopodobnie nie jest najzdrowsze dla moich nadgarstków.

