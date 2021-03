Paczkę z AliExpress dostaniesz do Polski z Chin w 15 dni. Nowa usługa platformy sprzedaży

AliExpress ogłosiła dziś uruchomienie gwarantowanej 15-dniowej dostawy do Polski. Oferta dotyczy wybranych produktów oznaczonych specjalną etykietą. Dodatkowo przy ich zamówieniu użytkownicy będą mogli skorzystać ze specjalnych rabatów.

AliExpress ma ambitne plany rozwoju na europejskim rynku, w tym w Polsce.Jak przekonuje firma, jej celem jest ułatwienie klientom odbioru przesyłek i skrócenie czasu dostaw.

Oferta gwarantowanej 15-dniowej dostawy produktów wysyłanych z Chin jest częścią planu realizowanego przez AliExpress, wspólnie z dostawcą usług logistycznych firmą Cainiao.

Zobacz: Pięć darmowych dostaw z Allegro w promocji „Smart! na start”

To kolejne już zresztą działanie AliExpress, które ma na celu zjednać polskich klientów. W ubiegłym roku firma zapewniła trzydniową dostawę do Polski. Według AliExpress usługa zyskała uznanie konsumentów, a wielkość sprzedaży produktów objętych akcją wzrosła o ponad 200 proc. rok do roku.

Najważniejsze kategorie produktów, których dotyczy promocyjna 15-dniowa dostawa, obejmuje sprzęt AGD, elektronikę użytkową oraz produkty do pielęgnacji urody, sportu i zdrowia.

Zobacz: Allegro reklamuje podróbki telefonów... bo inni też tak robią

Akcja 15-dniowych dostaw do Polski zbiega się z coroczną wiosenną wyprzedażą na platformie AliExpress. W tym roku dodatkową okazją jest jubileusz 11 urodzin istnienia AliExpress, który przypada na 29 marca. Z tej okazji na kupujących będą czekały rabaty sięgające nawet 70 proc.

W przyszłości AliExpress planuje kolejne inwestycje w udoskonalenie logistyki i dalsze skracanie czasu dostaw.

Zobacz: Zapłacić Blikiem na AliExpress i odbierz rabat. Letnia promocja

Zobacz: Paczki z Aliexpress wolne od koronawirusa. GIS uspokaja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: AliExpress