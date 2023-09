Lidl z mega okazją. Thermomix idzie w odstawkę

Zgodnie z zapowiedziami, Lidl wystartował dziś z mega promocją na swojego robota kuchennego. Lidlomix jest dostępny w rewelacyjnie niskiej cenie. Trzeba się jednak spieszyć, bo czasu na skorzystanie z okazji jest mało.

Lidl zapowiadał już promocję na własnego konkurenta Thermomiksa w gazetce promocyjnej, a teraz podał więcej szczegółów i odpalił zapowiadaną akcję. Już od dziś, 11 września, tylko do środy 13 września użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą mogli znacznie taniej kupić wielofunkcyjnego robota kuchennego Silvercrest Monsieur Cuisine Smart — czyli Lidlomiksa.

Od dziś, kupując model Monsieur Cuisine Smart z aplikacją Lidl Plus zapłacimy jedynie 1999 zł za jeden zestaw zamiast 2499 zł. To aż o 500 zł mniej. Trzeba się jednak spieszyć, bo oferta jest ważna tylko przez trzy dni.

Niezbędnym elementem, by dokonać tak korzystnego zakupu, jest aplikacja Lidl Plus. Zanim wybierzmy się do sklepu, powinniśmy aktywować kupon na Lidlomiksa. Co też bardzo ważne, oferta będzie dostępna tylko w sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska. Próżno więc szukać urządzenia w tej cenie w on-line’owym sklepie sieci.

Nie tylko Thermomix, jest Lidlomix

Robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cuisine Smart 1200 W ma 15 funkcji ułatwiających codzienne czynności kulinarne. Urządzenie umożliwia m.in. gotowanie na parze, siekanie, mielenie, miksowanie, zagniatanie, smażenie czy gotowanie sous vide. Dzięki temu Lidlomix może być wykorzystywany do przygotowywania dań warzywnych, mięsnych, ryb, zup, makaronów, dżemów, smoothie, sosów lub dipów czy wypieków.

Dzięki dużej mocy Lidlomix pozwala na przerobienie podwójnej ilości ciasta – nawet do 1 kg. Atutem jest też 10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo.

Robot kuchenny sprzedawany przez Lidla wyposażony jest w ośmiocalowy wyświetlacz dotykowy i zapewnia łączność Wi-Fi, która pozwala na aktualizację przepisów kulinarnych. W aplikacji dla użytkowników Lidlomiksa znajduje się bezpłatna baza z aż 855 przepisami w języku polskim i liczba ta wciąż rośnie.

W sklepach Lidl Polska można też kupić dodatkowe akcesoria, które poszerzają funkcjonalność robota. Są to m.in.: przystawka sokownika parowego czy nasadka tnąca z tarczą ze stali nierdzewnej.

Zobacz: Thermomix czy „Lidlomix”? Lidl sprawił, że ciężko mieć wątpliwości

Zobacz: Thermomix pozamiatany? Testujemy Lidlomix Monsieur Cuisine Smart

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Lidl Polska

Źródło tekstu: Lidl Polska