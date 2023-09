Lidl pozamiatał. Thermomix może się schować

Lidl nie daje za wygraną i promuje swojego najlepszego robota kuchennego. Monsieur Cuisine Smart będzie już wkrótce dostępny w o wiele niższej cenie. Promocja będzie jednak bardzo krótka.

W ciągu ostatnich lat rozpoczął się prawdziwy szał na wielofunkcyjne roboty kuchenne, który został zapoczątkowany przez firmę Vorwerk i ich Thermomix. Nie trzeba było długo czekać, aż na rynku pojawiło się sporo podobnych opcji, nierzadko w korzystniejszych cenach. Jedną z takich jest właśnie tzw. Lidlomix, czyli Monsieur Cuisine Smart, który już wkrótce znajdzie się na dużej promocji.

Lidlomix w promocji nawet 500 złotych taniej

Monsieur Cuisine Smart, czyli aktualnie najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie wersja popularnego Lidlomiksa już wkrótce będzie dostępna w znacznie niższej cenie. Standardowa cena za robota kuchennego to aktualnie 2499 złotych. Jednak już od poniedziałku 11 września będzie można go kupić już o 500 złotych taniej, czyli za 1999 złotych. Trzeba będzie się jednak śpieszyć, gdyż promocja potrwa wyłącznie do środy 13 września.

Żeby móc kupić Lidlomix w cenie promocyjnej, należy przed zakupem aktywować kupon w aplikacji mobilnej Lidla. Ważne jest to, że można to zrobić wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Monsieur Cuisine Smart wyposażony jest w 8-calowy, dotykowy wyświetlacz. Dodatkowo oferuje 15 programów automatycznych oraz ponad 1000 przepisów w swojej bazie, która, dzięki modułowi WiFi cały czas jest na bieżąco aktualizowana. Tak się składa, że robot kuchenny był u nas na testach, o czym można przeczytać tutaj.

