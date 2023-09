Spędzili pół roku w kosmosie. W końcu wrócili na Ziemię

Czterech astronautów spędziło pół roku w kosmosie. Dzisiaj w nocy w końcu wrócili szczęśliwie na Ziemię.

Czterech astronautów, Amerykanie Stephen Bowen i Warren Hoburg, Rosjanin Andriej Fiediajew i Sultan al-Nejadi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w poniedziałek wróciło na Ziemię po półrocznym pobycie w kosmosie.

Powrót z ISS

Astronauci bezpiecznie wrócili na Ziemię. Kapsuła z nimi wylądowała na Atlantyku niedaleko wybrzeży Florydy. W cały proces zaangażowana była firma SpaceX, która należy do ekscentrycznego miliardera Elona Muska. To właśnie ich rakiety wykorzystano do wysłania astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

W kosmosie znajdują się już kolejny astronauci, którzy na ISS zastąpili tych, którzy właśnie wylądowali na Ziemi. Są to Amerykanka Jasmin Moghbeli, Duńczyk Andreas Mogensen, Japończyk Satoshi Furukawa oraz Rosjanin Konstantin Borisow.

Poza tym we wrześniu planowany jest jeszcze powrót jednego Amerykanina i dwóch Rosjan. Oni spędzili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej aż rok. Nie było to planowane. Wydłużenie tego okresu wynikło z awarii kapsuły Sojuz, przez co konieczne było wysłanie nowego statku, który odbierze astronautów.

Zobacz: Klęska Rosji. NASA pokazuje wrak

Zobacz: NASA zapłaci 1 mln dol. za kosz na śmieci. Oto dlaczego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock