NASA się nie szczypie. Zapłaci milion dolarów za kosz na śmieci

Ile kosztuje kosz na śmieci? Okazuje się, że kwota może dojść nawet do miliona dolarów, o ile mówimy o kosmicznej wersji.

Kosmiczne śmieci stają się coraz większym problemem. Są zagrożeniem dla wielu obiektów, np. satelitów, które latają wokół Ziemi. Dlatego usunięcie kosmicznego śmietnika stało się jednym z ważniejszych wyzwań dla ludzkości. Jedna z prywatnych firm ma na to ciekawy pomysł.

Kosz na śmieci za prawie milion dolarów

Według Europejskiej Agencji Kosmicznej wokół Ziemi krąży 26,5 tys. obiektów o długości większej niż 4 cale (ponad 10 cm). Gdyby pod uwagę wziąć jeszcze mniejsze obiekty, to liczba ta rośnie nawet do 330 mln. Nic dziwnego, że pojawił się pomysł, aby coś z tym zrobić.

Jedną z firm, która chce się zająć kosmicznymi śmieciami jest TransAstra. Podpisała ona kontrakt z NASA, w ramach którego ma powstać narzędzie do zbierania kosmicznych śmieci. Ma to być coś w rodzaju ogromnego worka, do którego dałoby się zbierać odpadki krążące wokół naszej planety. Dzięki temu łatwiej byłoby je sprowadzić na Ziemię i poddać recyklingowi.

Kontrakt opiewa na 850 tys. dolarów. Umowa zakłada stworzenie takiego kosza na śmieci, ale wiadomo, że budowa zajmie co najmniej kilka lat. Na razie mowa jedynie o wstępnym projekcie. Co ciekawe, TransAstra pracuje też nad innym workiem, który miałby wyłapywać asteroidy i inne kosmiczne kamienie.

Zobacz: Kula ognia nagle pojawiła się na niebie. Była jaśniejsza niż Księżyc

Zobacz: Sensacja na Marsie. Wysłali tam helikopter (wideo)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA, Shutterstock

Źródło tekstu: BGR, oprac. własne