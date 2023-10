Lidl kokietuje kierowców. Przydatny sprzęt za grosze

Lidl aktualizuje swoją ofertę tymczasową. Przygotowując się na nadchodzące mrozy, warto pomyśleć również o swoim samochodzie. Tym razem na półkach sklepowych znajdziemy produkty skierowane do kierowców, które zadbają, chociażby o bezproblemowy rozruch.

Nie każdego stać na to, by wymieniać samochód co kilka lat na świeżutki model prosto z salonu. Szczególnie starsze pojazdy przy niskich temperaturach mogą mieć problem z odpaleniem, co może skutkować spóźnieniem się do pracy lub na ważne spotkanie. Dlatego warto być mądrym przed szkodą i zaopatrzyć się w sprzęt, który uratuje nas z ciężkiej sytuacji.

Lidl wyprzedaje sprzęt dla kierowców

Już od poniedziałku 30 października na półkach sklepowych Lidla i w ofercie online pojawi się sporo sprzętu dla kierowców. W związku z coraz niższymi temperaturami najbardziej przydatnymi narzędziami będą mobilne urządzenie do rozruchu samochodu z powerbankiem oraz prostownik do akumulatorów samochodowych z funkcją wspomagania rozruchu. Obydwa dostępne będę w cenie 249 złotych.

Równie przydatna może okazać się ładowarka do akumulatorów 6 lub 12 V z interaktywnym wyświetlaczem LCD za 99 złotych. Oprócz tego pojawią się inne przydatne gadżety, w tym ładowarka samochodowa z trzema portami za 29,99 zł, cyfrowy termometr samochodowy za 19,99 złotych i kompresor do opon za 79,90 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Lidl gazetka

Źródło tekstu: Lidl gazetka